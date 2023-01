Samanda Ekman: Det har blivit loseraktigt att vobba

”Jag tyckte mycket om att vara litet sjuk och att en hel morgon bli liggande och dricka kamomillte, att lyssna till hur mor städade i rummet invid och hur Lina ute i förstugan tog emot slaktaren. En morgon utan skola var någonting sagolikt och förtrollat. Solen lekte i rummet och var inte samma sol, som man fällde ned de gröna gardinerna i skolsalen för.”

Så beskriver pojken Emil Sinclair i Hermann Hesses roman ”Demian” hur det är att vara sjuk.

Mina barn skulle inte kunna uttrycka sig lika poetiskt om sina sjukdagar. Det beror till viss del på att jag är en vobbare, en som tar hand om sjukt barn och jobbar samtidigt.

Låt mig bjuda på en scen från förra veckan då två av mina tre barn låg sjuka med rs-virus och jag skulle producera en radioshow:

Jag försöker pilla in min bröstvårta i bebisens lilla gap. Isadora vrider sig och gnyr, hon är ofokuserad, börjar inte amma. Jag vill att hon ska komma till ro och tar ett stadigt grepp om ena bröstet och försöker fösa in det i barnets mun. I andra handen håller jag min mobiltelefon. Den trådlösa hörsnäckan är försvunnen bland sängkläderna.

Ljudteknikern undrar hur han ska lägga bakgrundsmusiken till samtalet vi just spelat in. Deadline är om en timme. ”Smyg upp musiken nittio sekunder in och fejda ut efter någon minut”, viskar jag för att inte störa Isadora. Den hjälpsamma teknikern viskar tillbaka i sympati. Jag hör inte vad han säger, han hör inte mig.

I soffan sitter Carl Michael med glansig blick, blek hy och hängande ögonlock. I flera timmar har han färdats fritt genom superstimulansen i Netflix barnkatalog.

Det är tredje dagen hemma och jag gör det igen. Serverar glass, alvedon och fläderblomssaft samtidigt som jag löser arbetsfrågor på distans.

Mötessmusslandet påminner om att hålla igång en otrohetsaffär.

På tv:n rullar ett barnprogram där expresidentfrun Michelle Obama provsmakar översaltade cookies ihop med barn och marionettdockor. Under en bokturné nyligen liknande hon barn vid politiska våldsverkare. ”Små barn är terrorister: de ställer krav, pratar inte, är dåliga på att kommunicera. Gråter hela tiden. De är irrationella. De är behövande och man älskar dem mer än något annat så man kan inte skylla på dem, eller hur?”

Michelle Obama har delvis rätt, men jag undrar om det som upplevs som terrorism snarare är en konsekvens av att göra flera saker på en gång. Det går inte att svara på frågor om samurajer samtidigt som man laddar ner en ny parkeringsapp eller memorerar en inköpslista. Av alla otillfredsställande multitaskingsituationer i småbarnslivet är vobbandet – det vill säga att jobba och ta hand om sjukt barn – den mest extrema. Barnet behöver dig mer än någonsin och arbetsgivaren förväntar sig att du arbetar som vanligt, med full kapacitet.

Carl Michael är inne på tredje timmen Netflix. Jag lägger handen på hans panna, har svårt att komma ner i varv efter jobbsamtalet. De misslyckade bakverken på skärmen får mig att tänka på ”Fem myror är fler än fyra elefanter”, där Brasse gjorde sockerkaka med korv i. Korv är gott och sockerkaka är gott, tillsammans blir det extra gott, resonerade han.

Min son vill att jag ska sjunga vargsången, alvedonet håller på att gå ur kroppen, febern stiger, han huttrar och säger: ”Jag är rädd, mamma.” Jag sjunger för honom, hans ögonlock blir tunga, då tar jag fram telefonen för att skriva till redaktionen att de kan börja Zoommötet utan mig. Tre nya mejl suger in mig i mobilens strömvirvel. Jag sjunger lite till och när jag reser mig för att gå griper han tag i min tumme. Jag låter handen ligga kvar i min och ansluter till nätmötet. Då och då stänger jag av ljudet och svarar på min sons febriga funderingar, ibland gestikulerar jag till honom att vara tyst så att jag kan inflika något i samtalet.

Mötessmusslandet påminner om att hålla igång en otrohetsaffär. Två parallella världar som inte får krocka. Men vobbandet är omöjligt att hemlighålla. Redaktionen vet att jag är med Carl Michael och han fattar att jag jobbar. Det är ett misslyckat vänstrande inför öppen ridå. Alla blir svikna.

Före pandemin såg det annorlunda ut.

Jag tog ofta med min äldsta dotter Vea till produktionsbolaget på Kungsholmen. Hon satt i kontorslandskapet och tittade på film eller ritade. Under lunchen deltog hon i samtalen med kollegorna och berättade om förskolans klätterställning och morotsstavar.

Kollegorna visste att min arbetsförmåga var något nedsatt och barnet förstod att det fanns andra som krävde min uppmärksamhet.

Vännen såg en utvecklingspotential. Jag kunde inte låta bli att känna mig aningen mamma-skammad

Den gamla sortens mys-vabb fick mig att känna mig som en riktigt bra förälder. Anna Wahlgren skriver i sina böcker att barn gillar att vara en naturlig del av förälderns liv. Att se och uppleva arbetsplatsen var spännande och stimulerande för min dotter. Det kändes även som hög moral, ett värnande om familjen, att ta barnet till jobbet.

Men efter pandemin är det inte längre ett alternativ att ta ett hostande barn till jobbet. Och det omvända, att ta jobbet till sjukstugan, ger inte samma tillfredsställelse.

När jag lägger huvudet på kudden och släcker lampan är jag inte det minsta stolt över att ha prioriterat principen om arbete framför instinkten att ta hand om min avkomma. Jag tröstar mig med Amelia Adamos bekännelser i den nya SVT-dokumentären ”Le och leverera” där hon ärligt erkänner att det tråkiga familjelivet har svårt att konkurrera med det spännande arbetslivet. Adamo säger att hon lagt betonglock över sina känslor men nu är redo att möta smärtan. Jag letar efter vobbandets smärtpunkt i mig. Den är svår att hitta, men till slut ser jag framför mig hur jag under dagen ömsom stirrat in i en skärm, ömsom pratat i telefon på ett obegripligt vuxenspråk med främmande människor.

Jag tänker på ögonblicket då Carl Michael greppade min tumme, hans vädjande blick. Min son har upplevt motsatsen till Emil Sinclairs heliga sjukrum, jag har terroriserat honom med stress och mental frånvaro.

Till jul gav en vän mig en plakett med Jungfru Maria. Gåvan var tänkt att uppmuntra den moderliga energin i mig. Vännen såg en utvecklingspotential. Jag kunde inte låta bli att känna mig aningen mamma-skammad.

För vobbandet blir alltmer påfrestande och min tidigare så självklara höga arbetsmoral känns omodern. Ideal förändras. Sluta stressa, ta hand om dig själv och dra ner på skärmtiden är fräscha och uppskattade uppmaningar också för mig.

Vobbande är motsatsen till kompartmentalisering. Vobbande är Brasses korvkaka

Har det blivit loser-aktigt och integritetslöst att slafsa med arbetsuppgifter intill ett hängigt barn? Det är inte självaktning, det är toxiskt, det är kognitiv dissonans, och ingen har beskrivit den erfarenheten bättre än Paulus i Romarbrevet. ”Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag.”

I debatten om Försäkringskassans eskalerande vabbstatistik skriver Ann-Charlotte Marteus i Expressen (29/11) att misstänkta orsaker är ökad försiktighet och fusk. En annan förklaring kan vara att vobbare har fått nog av att smussla och vill spela med öppna kort. Jag förstår dem i så fall och jag gläds med deras barn.

För det är inte bara hos Hermann Hesse som sjukdagen framstår som ett heligt rum. I intervjuer lade Ingmar Bergman ut texten om hur mamma Karin riktade sin odelade uppmärksamhet mot honom när han var krasslig. Själv minns jag ögonblicket då min feber var ett faktum och mamma hängde av sig arbetskläderna, plockade upp telefonen och ringde fritis där hon jobbade för att meddela att hon inte kunde komma. Jackpott. En dag utan krav och med full tillgång till närhet, eller som Hesse beskriver det ”sagolikt och förtrollat”.

På gymmets crosstrainer lyssnar jag på den amerikanske poddaren Marc Marons intervju med Jeremy Strong, känd för sin roll som Kendall Roy i tv-serien ”Succession” och för att ha tre döttrar med sin danska fru. Mot slutet säger Maron till Strong: ”Du håller ihop allt, you are good at compartmentalizing.”

Strong instämmer: när han jobbar ger han allt och när han umgås med familjen släpper han jobbet.

Vobbande är motsatsen till kompartmentalisering, att stoppa saker man inte vill tänka på i små lådor i hjärnan. Vobbande är Brasses korvkaka.

När jag kommer hem testar jag Strongs lösning på livspusslet. Barnen i en låda och jobbet i en annan. Jag tar min sons lilla hand och lägger den i min, det är sagolikt och förtrollat.

