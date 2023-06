Samantha tillbaka i SATC-serie

Rollfiguren Samantha dyker dock bara upp i en enda scen.

Kim Cattrall spelade Samantha Jones i originalserien samt i de två uppföljande ”Sex and the city”-filmerna. Serien ”Sex and the city” sändes mellan 1998 och 2004. Den första säsongen av ”And just like that” hade premiär på HBO Max i december, då utan Cattrall.

Läs mer:

Därför fick hyllade och kritiserade ”Sex and the city” så stort genomslag