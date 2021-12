Samspelet i ”Bergets topp” är oupphörligt intressant

Teater ”Bergets topp” Av Katori Hall Medverkande: John Alexander Eriksson, Kayo Shekoni Regi: Josette Bushell-Mingo och Baker Karim Översättning: Anne Fredriksson Scenografi: Lotta Nilsson Kostym och mask: Aysha Jones Dramaturg: Jacob Hirdwall Scen: Målarsalen, Dramaten, Stockholm Speltid: 1 tim 20 min Visa mer

”Bergets topp” utspelar sig på det oansenliga tvåvåningsmotellet i Memphis, där medborgarrättsrörelsens mest älskade predikant mördades 1968.

Den dödliga fallhöjden i Martin Luther Kings kall kan inte bli mycket mer konkret: å ena sidan utsikten över det förlovade landet, som han pratade om i sitt allra sista tal, å andra sidan den bistra verkligheten på marken i USA.

Katori Halls pjäs från 2009 slår in en kil i tiden strax efter Kings framträdande, till stöd för strejkande renhållningsarbetare. Talet brukar kallas ”I've been to the mountaintop”.

Vi möter honom ensam på motellrummet, där han inte har några planer på att komma ner i varv, utan väntar på en leverans av cigaretter och ringer roomservice för att beställa en kopp kaffe. Han ställer sig framför spegeln och börjar skissa på nästa predikan.

De dämpade färgerna i Lotta Nilssons scenografi på Dramaten bidrar till känslan av ett fruset ögonblick, värdig en vallfärdsplats. Och visst kan ”Bergets topp” betraktas som ett idolporträtt, eller en dramatiserad sorgesång över en fallen hjälte, men det är knappast någon distanslös hyllning. Om Martin Luther King har glorian på sned är det för att han gestaltas som en människa. Hall försöker exempelvis inte överskyla den gifte familjemannens flörtiga impulser, i dialogen med Camae som snart dyker upp med hans beställning.

Det vore fel att beskriva John Alexander Eriksson som en nykomling, efter flera år i framför allt musikalroller, men låt oss ändå benämna hans insats i ”Bergets topp” för vad den är: en teatersensation. Han tar omedelbart scenen i besittning och behåller initiativet föreställningen igenom, även – eller särskilt – när huvudpersonen själv blir alltmer krampaktig.

Kanske bidrar bakgrunden till att levandegöra rolltolkningen. Magstödet kommer i alla fall väl till pass som den passionerade pastorn, som vill ha sista ordet även med Gud. John Alexander Eriksson spelar med en bräcklig pondus som både fångar övertygelsen, desperationen och fåfängan i Kings projekt.

Det är en känslig kraftsamling, som om inte punkteras så åtminstone balanseras av Kayo Shekonis spefulla Camae. Pjäsen hakar på den religiösa symboliken, eftersom hotellstäderskan visar sig vara en dödsängel. I sitt sista tal drog King paralleller mellan sig själv och Moses – och Camae låter undslippa sig en klagosuck om självupptagna martyrer.

Sverigepremiären av ”Bergets topp” är ett samarbete mellan National black theatre of Sweden och Dramaten. Både Eriksson och Shekoni medverkade tidigare i regissören Josette Bushell-Mingos uppsättning av ”En druva i solen”.

Deras diskussion om olika antirasistiska kampmetoder, fördelarna med att vädja till majoritetens medmänsklighet kontra direkt konfrontation med den vita makten, är visserligen välbekant men samspelet gör mötet oupphörligt intressant. Det knallar och blixtrar om ”Bergets topp”, som slutar med ett ”fortsättning följer”: vi får vänta på lugnet till efter stormen.

