Sandra Beijer om tv-seriedebuten: ”Vi gjorde inga omtagningar”

Under ett genomskinligt paraply och ett sommarregn mitt på Odenplan står Matilda. Hon stirrar som paralyserad på sin turkosa telefon. Hon precis blivit dumpad.

Så börjar SVT:s nya ungdomsserie ”Allt som blir kvar”, och så börjar romanen med samma namn som är skriven av influeraren Sandra Beijer.

– Det enda som egentligen är exakt samma i boken och serien är första scenen. Annars är ganska mycket annorlunda, säger Sandra Beijer.

Influerare, författare och numera serieskapare. Sandra Beijer debuterar som manusförfattare med ”Allt som blir kvar”, men är också seriens ”showrunner”.

– Det finns inte riktigt något sånt ord i Sverige, så jag har titeln exekutiv producent i stället. Man kanske kan säga att jag är seriens kreativa chef. Jag har varit med i alla delar. Från att välja regissör till casting, klippning, ljudläggning och så vidare, säger hon.

”Allt som blir kvar” bygger på Sandra Beijers andra roman. Foto: Jonas Lindkvist

Tillsammans med dramaturgen Maria Clauss har romanen gjorts om för att passa på tv-skärmen. Eftersom mycket av bokens handling utspelar sig i huvudkaraktärens huvud har de behövt göra berättelsen mer visuell.

– I manuset lägger man nästan ut en karta för någon att gå på, till skillnad från en bok där du ska beskriva en hel värld. Här blir det en öppnare berättelse som ska tolkas av skådespelare.

Sandra Beijer säger att hon alltid ser scener och bilder framför sig när hon skriver, oavsett om det är för en roman eller tv.

– Så det var lättare att skriva manus. Jag kan också skriva in musik och det blir mycket enklare att skapa stämningen. Av en bokläsare krävs mycket mer, man får hoppas att de ska få den bilden man vill ge dem.

Berättelsen kretsar kring Matilda (Madeleine Ferraud) och hennes vän Miron (Oscar Zia) som ska hjälpa henne komma över ex-pojkvännen under en månad i ett varmt Stockholm. Tillsammans med den nyfunna vännen Simon (Erik Enge) bildar de en trio som festar sig genom sommarstaden och mellan dem byggs hierarkier upp och bryts ner.

– Vi hade en lång castingperiod i flera månader, det var tusentals människor som sökte in. Jag är verkligen nöjd med vilka det blev, alla är skräddarsydda för de här rollerna.

Oscar Zia, Madeleine Ferraud och Erik Enge i ”Allt som blir kvar”. Foto: Ulrika Malm/SVT

De åtta avsnitten på ungefär 20 minuter vardera spelades in under fem intensiva veckor förra sommaren. På grund av en tajt budget gjordes i stort sett inga omtagningar, endast en scen spelades in två gånger.

– Serien är nästan som ett kammarspel. Det är få skådespelare och få platser. Men eftersom det inte var några omtagningar var det jätteviktigt att alla i teamet visste vad som skulle göras, så det var väldigt mycket bakgrundsjobb. Det som inte fungerade fick vi klippa bort.

Att det över huvud taget blev en tv-serie var för att produktionsbolaget Baluba kontaktade Sandra Beijer och frågade om hon ville skriva för tv.

– Det är klart att jag sneglat åt det hållet, men känt att andra nog har kunnat det där bättre än jag.

”Romanen hade behövt mer knådning, så nu fick den det.” Foto: Jonas Lindkvist

Hon skickade in en pitch baserad på sin andra roman och SVT nappade på förslaget. Skälet till att hon valde att omarbeta just ”Allt som blir kvar” av de tre romaner hon skrivit förklarar Sandra Beijer med att den boken har tydligast driv. Men också för att hon tyckte att den var väldigt svår att skriva.

– Jag hade väldigt mycket ångest och jag ville att den skulle komma ut fort. Min första bok blev en jättestor succé, den fick fin kritik och säljer fortfarande bra, men jag ville inte bli en one hit wonder.

Hon är därför glad att hon fått chansen att jobba om berättelsen och ge den tiden hon tycker den förtjänat.

– Romanen hade behövt mer knådning, så nu fick den det. Det känns som att gå tillbaka och lösa ett bråk man ligger vaken över på natten. Det är en unik chans.

Sandra Beijers förhoppning är att serien ska få en andra säsong. ”Jag har en idé.” Foto: Jonas Lindkvist

Arbetet med tv-serien har varit något helt annat än när hon som författare och influerare arbetar mestadels ensam. Här har Sandra Beijer i stället ingått i ett stort team.

– Det har varit så roligt. Jag hade glömt bort hur det är att arbeta i grupp, det är lite som att vakna upp ur en dröm. Man kan bära något tillsammans, och vad mycket matigare, mustigare och bättre det blir när de som är experter på sin grej gör sin grej.

Hur har det fungerat att arbeta med andra?

– Mitt kontrollbehov har varit något som jag behövt stångas med. Jag har behövt backa och fundera på hur jag ska släppa in människor. Det har varit en lärdom för mig också.

Sandra Beijers förhoppning är att det ska bli en andra säsong, fristående från romanen som denna första utgår från, men inget är klart än.

– Jag har en idé. Jag har verkligen fått blodad tand, jag tycker det nästan passar mig bättre att skriva manus än böcker. Det är så himla kul att skriva dialog.

”Allt som blir kvar” Tv-serie i åtta delar om cirka 20 minuter. Skriven av Sandra Beijer och Maria Clauss, baserad på Beijers roman med samma namn. Regisseras av Fanny Ovesen. I huvudrollerna syns Madeleine Ferraud som Matilda, Oscar Zia som Miron och Erik Enge som Simon. Fick premiär på SVT1 och SVT Play torsdagen 19 maj. Visa mer

