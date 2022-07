Sandra Stiskalo: Alan Rickman hade rätt om Joni Mitchell

Joni Mitchell är överraskning. I hånade – och i hemlighet älskade – ”Love Actually” ber Emma Thompson att få välja en klapp under granen att öppna på juldagsmorgonen. I sin makes (Alan Rickman) rockficka har hon tidigare och av en slump funnit ett stenprytt hjärta i en guldkedja. Hon sliter upp paketet: ”Gosh, that is a surprise!”. I asken ligger Joni Mitchells album ”Both sides now”, för hennes ”fortsatta känslomässiga utvecklings skull”, som maken uttrycker det. Halsbandet var till älskarinnan.

På Newport Folk Festival på söndagen var Mitchell en mer kärkommen överraskning. I en tronliknande fåtölj framförde hon 13 låtar, det är över 20 år sedan hon senast gav en hel spelning. Rösten var djup av ålder och smärta, och på sätt och vis hade Rickman rätt. På Mitchell lyssnar man för den känslomässiga mognadens skull, och för skönheten.

Det var en underbar konsert, om bara Brandi Carlile – som Mitchell uppträdde tillsammans med – hade tyglat sig något. Med stora smäktande gester, menade som uppmuntran och uppskattning förstås, hamnade Carlile ständig i blickfånget. Jag kan inte vara ensam om att önska mig Mitchell allena.

