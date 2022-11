Sandra Stiskalo: Björn Werner sågar Augustpriset och får mig att vantrivas i kulturen

Björn Werners sågning (SvD 30/11) av Augustpriset får mig att vantrivas i kulturen lika intensivt som psykoanalytikern Per Magnus Johansson såg ut att vantrivas under presentationen av de nominerade böckerna under Augustgalan i Konserthuset i Stockholm på måndagen.

De nominerade böckerna är tråkiga, snåriga och ibland (läs diktsamlingarna) rent obegripliga, menar Werner. Att den egna oförståelsen inte nödvändigtvis, eller kanske alls, är ett gångbart argument för att viss litteratur är ointressant eller inte bör prisas trodde jag länge att Jäderlunddebatten i slutet av 80-talet hade gjort klart. En enfaldig tro, förstås.

Björn Werner är i dag långtifrån ensam om att döma ut det komplicerade eller rent av dunkla som en yttre brist, i detta fall hos det litterära verket. Det är plågsamt att påtala, men upplevd obegriplighet kan lika gärna handla om den egna koncentrationsförmågan, vanan eller förkunskaperna, för att inte tala om de egna känslorna. Frågan är om det är litteraturen eller läsaren som ska vara öppen.

Så bra för Björn Werners, och många andras skull, att HBO annonserat en tredje säsong av ”The White Lotus”

Även jag saknar givetvis några titlar bland de nominerade böckerna – Göran Sonnevis bitterljuva ”För vem talar jag framtidens språk”, var blev den av? – så där är det alltid. Men att Augustprisjuryn alldeles glömt bort läsaren, som Werner hävdar, stämmer inte alls, inte i år och inte de senaste åren. Tvärtom. Lina Wolffs mörka och rafflande roman ”Djävulsgreppet” är knappast mindre läsartillvänd än Klas Östergrens ränksmidande och en smula byråkratiska ”Större trygghet aldrig fanns”, som Werner ser som självskriven bland nomineringarna.

Men att ställa enskilda verk mot varandra på detta vis är egentligen fåfängt. Något som däremot är verkligt fascinerande är att Björn Werner reducerar litteratur till storytelling. Här måste man säga att han skriver i och för samtiden; behovet av sammanhängande berättelser, av storyer, är i dag kolossalt, närmast omättligt.

Så bra då att utbudet hängt med efterfrågan. Och så tur för Björn Werners, och många andras skull, att HBO annonserat en tredje säsong av ”The White Lotus”, en kul, rivig och snygg tv-serie. Den är verkligen något annat än Iman Mohammeds ”Minnen av infraröd”. Och det tackar jag gudarna för.

