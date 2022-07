Sandra Stiskalo väljer fem böcker om Tyskland

Christian Krachts ”Faserland”.

Schweizaren Krachts dekadenta debutroman från 1995 är ett slags tripprapport. En rik ung man reser genom ett nyss återförenat Tyskland och gör nedslag i Heidelbergs knarkarkvartar, Hamburg och fyllan på ön Sylt. Han – desillusionerad, rik, välekiperad, odräglig – hånar både nassar och sossar, ”från och med en viss ålder ser alla tyskar ut som kompletta nazister”, noterar han i förbifarten. Kracht skildrar rörelse och rus i ett historiskt ingenmansland. Das Vaterland, som titeln är en blinkning till, finns inte mer.

Judith Hermanns ”Sommarhus, senare”.

Vad är det som gör att man ibland, sällan, förälskar sig i en bok? Eller ännu konstigare, önskar att man själv hade skrivit den? Stämning, tror jag. Första gången jag läste Judith Hermanns novellsamling golvades jag av atmosfären: flyktig, men inte tom. Det är vidsträckt storstad, ofta natt och varmt. Det är Berlin. Unga kvinnor springer in i män, kanske bestämmer de sig för att lämna stan några dygn, kanske övernattar de i en förfallen gård i Brandenburg mot polska gränsen till. Kanske försvinner den ena senare under ouppklarade former, men nätterna ska de aldrig glömma.

Tillman Lahmes biografi ”Familjen Mann”.

”Att sträckläsa 400 sidor om familjen Mann är stundtals som att vräka i sig kilovis med smågodis”, sa Katarina Wikars när hon recenserade Tilmann Lahmes biografi i radion. Så är det. Det går inte att sluta läsa, här handlar det mer om författarfamiljen som emigrerade till USA efter att nazisterna kommit till makten än om litteraturen. Neuroserna står som spön i backen, liksom skaparviljan och konflikterna, ofta undertryckta. ”Familjen Mann” är en skvallrig och bjussig biografi om en av Tysklands mest märkvärdiga familjer.

”Tyskland, vårt Tyskland” av Kurt Tucholsky.

Tucholsky var Weimarrepublikens it boy. Han skrev litteratur- och teaterkritik, kabaréer, dikter och politiska kommentarer. Redan från början – och utan förbehåll – varnade han för Hitler och blev på så vis en vass nagel i ögat på nationalsocialisterna. Det preussiska översitteriet tålde han illa, men även socialdemokraterna som kompromissade sig själva till utplåning. Sarkasmerna liknar tvångsmässig självbevarelsedrift, men de hjälpte inte. 45 år gammal tog Tucholsky sitt liv i en villa i Hindås utanför Göteborg.

Friederike Mayröckers ”Patos och svala”.

Friederike Mayröcker var visserligen inte tysk utan österrikisk, inte heller handlar hennes böcker om Tyskland. ”Handlar” är för övrigt ett malplacerat ord för att beskriva Mayröckers poesi, frågan är om ”poesi” inte också är det. Men hennes betydelse för den tyskspråkiga litteraturen är oöverskattbar. Grammatiken är av en privat sort och texten ett nynnande, en sång. ”Patos och svala” tillkom under en sjukhusvistelse där Mayröcker inte kunde höra viskningarna och susen från sina anteckningslappar. Man kan börja med den, eller med någon annan bok.

