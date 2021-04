Sandra Stiskalo: Vem är en ”människa med nazistbakgrund”?

I december i fjol öppnade bokhandeln She said i Kreuzberg, Berlin. Hade jag inte flyttat från staden några månader tidigare hade jag sannolikt varit en av dem som köade utanför. Och hade jag kommit in hade jag lika sannolikt reagerat med ett stillsamt: åh, tänk att bo i en stad där det finns en marknad för något som detta – butiken säljer, förutom riesling och kaffe, enbart litteratur av kvinnliga och queera författare.

Men det dröjde inte länge förrän mitt hypotetiska besök fick en mer svårplacerad eftersmak. I en Instagramvideo från februari med titeln ”Nazierbe”, ”nazistarv” på svenska, talar de tyska konstnärerna Moshtari Hilal och Sinthujan Varatharajah om Kreuzbergbokhandeln. Varatharajah undrar hur den 33-åriga grundaren Emilia von Senger, som uppmärksammats av såväl Tagesspiegel som Vogue, kunnat öppna något så påkostat som She said. Varifrån kommer kapitalet?

En googling räcker för ledtrådar.

Emilia von Senger är barnbarn till en nationalsocialistisk general. Att högrangiga militärer tillskansade sig förmögenheter, bland annat genom att beslagta konst som stannade i familjen även efter andra världskrigets slut, är väl känt. Skuldfrågan är fortfarande helt central i Tyskland, ändå var det som att Hilal och Varatharajah här hade passerat en gräns.

I videon talar de om hur de själva kallas konstnärer med migrationsbakgrund, så varför inte på motsvarande sätt kalla Emilia von Senger en bokhandlare med nazistbakgrund? Faktum är att alla med rötter i Tyskland, enligt Hilal och Varatharajah, skulle kunna karakteriseras som ”människor med nazistbakgrund”.

Reaktionerna har varit kraftiga, mestadels negativa. Några konstruktiva förslag har dryftats. Bland annat föreslog kulturskribenten Yossi Bartal att entreprenörer vars kapital kan knytas till nationalsocialismen, ska få en högre arvs- eller förmögenhetsskatt. Men som begrepp att svänga sig med i vardagen är ”människor med nazistbakgrund” förstås hopplöst antagonistiskt. Ett uttryck i linje med rättsskipningsprincipen öga för öga, tand för tand.

Människor som inte skäms är olidliga. För skam är inte enbart självförnekelse, den är också ett slags storsinthet

Så utkom för några veckor sedan Christian Krachts efterlängtade bok ”Eurotrash” i Tyskland och debatten fick en litterär slagsida. ”Eurotrash” är en uppföljare till debutromanen ”Faserland” och en metafiktiv berättelse om författaren Christian Kracht som tillsammans med sin alkoholiserade 80-åriga mor beger sig ut på en road trip i Schweiz för att göra upp om familjens smutsiga förflutna och förmögenheten som mångdubblades under Tredje riket. Kracht tål inte pengarna, han vill inte investera dem i någon progressiv bokhandel, han vill bara att de ska försvinna.

Det handlar om skam. Och på sätt och vis är det väl skam mer än skuld – det förstnämnda är kopplat till upplevelsen av det egna värdet, det sistnämnda till något vi gjort eller inte gjort – som Hilal och Varatharajah adresserar med begreppet ”människor med nazistbakgrund”. I Tyskland är den ständigt närvarande, skammen. I Sverige ska den till varje pris mottas bort. ”Skäms inte för att du är människa”, viskade en ängel hos Tranströmer. Vackert, men det är inte sant.

Människor som inte skäms är olidliga. För skam är inte enbart självförnekelse, den är också ett slags storsinthet, en sann känslomässig inlevelse i en skuld som inte är vår egen. Ibland kan den till och med vara lovvärd, som när Christian Kracht (den riktige) i Süddeutsche Zeitung svarar på frågan om den egna familjehistorien: ”Ja”, säger han, ”min mors far var nazistförbrytare. Han var förintelseförnekare [...] Jag lider inte av det, men jag skäms.”

Läs fler texter av Sandra Stiskalo

