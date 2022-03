Sandra Stiskalo: Vulgärt av moderatmännen att beskriva Sverige som världens näst farligaste land

”Look at what happened last night in Sweden”, ropade Trump på ett valmöte i Florida 2017 och sökningen ”Sweden + terrorist attack” trendade omgående. Den ledde ingenstans, eftersom inget särskilt hade hänt.

Lika skamlösa är inte de moderata politiker, däribland riksdagsledamöterna Tobias Billström, Richard Herrey och presschefen Niklas Gillström, som under måndagen twittrade om sin förfäran över att Sverige är världens näst farligaste land för kvinnliga resenärer, men känslan av desorientering som de politiska utspelen framkallar har en del gemensamt. Billström, Herrey och Gillström har visserligen en källa till sina påståenden. De hänvisar till en artikel publicerad av Forbes ifjol, som i sin tur återger en undersökning gjord av en organisation kallad SafetyDetectives. Undersökningen resulterade i en lista över världens farligaste respektive tryggaste länder att resa i som kvinna. Sverige är näst farligast. Polen, Egypten och Förenade Arabemiraten hör, enligt listan, till världens tryggaste länder, för kvinnor.

Den som ännu inte hör några varningsklockor ringa bör läsa resten av artikeln. Forbes lägger faktiskt in flera brasklappar. Där står bland annat att många länder inte offentliggör – eller alls för – statistik över våld mot kvinnor. Frågan är om SafetyDetectives slutsats är adekvat över huvud taget. Undersökningen baseras på antal rapporterade brott begångna mot kvinnor, och något vet vi; i jämställda länder där kvinnor har förtroende för rättsväsendet ökar benägenheten att anmäla. Sverige har dessutom, som flera påpekat och som moderatmännen mycket väl känner till, en av de hårdaste sexualbrottslagstiftningarna.

Men inget av detta nämner eller resonerar alltså Bill-, Gillström eller Herrey över. Det är lätt att avtrubbas inför vissa politikers oförställda ovilja till källkritik, men den blir inte mindre ohederlig för det.

För att inte tala om taktlösheten. Att just nu, som ett försök att vinna politiska poäng i en begynnande valrörelse, hävda att Sverige är världens näst farligaste land, vad är det annat än vulgärt? Det är förmodligen möjligt att identifiera en politisk taktik bakom moderatmännens twittrande. Ändå, för mig liknar det mer ett obetänksamt nynnande av ”Diggiloo diggiley alla, alla tittar på mig” än cynism.

