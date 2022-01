Sångerskan Ronnie Spector är död

Enligt tidningen hade sångerskan nyligen fått en cancerdiagnos. Hennes familj bekräftar dödsfallet på Ronnie Spectors hemsida.

”Vår älskade ängel Ronnie lämnade jordelivet i dag efter en kort tids kamp mot cancern. Hon var med sin familj och sin man Jonathan. Ronnie levde livet med glimten i ögat, en fräck attityd och ett retsamt sinne för humor”, skriver familjen.

Ronnie Spector föddes som Veronica Bennett 1943 i New York. Hon, systern Estelle Bennett och kusinen Nedra Talley bildade gruppen The Darling Sisters 1957 – en grupp som blev mer känd under namnet The Ronettes.

De sökte upp Phil Spector som signade dem till sitt bolag Philles Records 1963. Samma år släpptes deras ikoniska hitlåt ”Be my baby”, skriven av deras nya producent tillsammans med Jeff Barry och Ellie Greenwich. Varken Estelle eller Nedra medverkade dock på singeln.

Phil Spector använde ofta olika sångare ur sitt stall utan att credda dem och var mest intresserad av att utveckla sin signatur-ljudbild ”Wall of sound”. ”Be my baby” var första låten från Philles Records som hade spelats in med en hel stråkorkester i studion.

Låten har flera gånger utnämnts till den bästa poplåten någonsin. Beach Boys-medlemmen Brian Wilson blev besatt av ”Be my baby” och beskrev den som musikhistoriens motsvarighet till Albert Einsteins relativitetsteori.

The Ronettes släppte låtar som ”Do I love you?” och ”Walking in the rain”. 1965 röstades de fram till den tredje mest populära gruppen i Storbritannien, efter Rolling Stones och Beatles. Deras sista singel ”I can hear music” släpptes 1966.

Ronnie Spector och den gifte producenten hade redan 1963 inlett en affär och efter Phil Spectors skilsmässa 1965 gifte de sig. Ronnie Spector har talat öppet om hur han ofta höll henne inlåst i deras gemensamma hem under flera års tid och hotade att döda henne och tillskansa sig hela vårdnaden om deras tre adopterade barn. Det ska ha pågått tills hon 1972 flydde från huset – enligt uppgift barfota och helt utan ägodelar, med hjälp av sin mamma.

”Jag visste att om jag inte lämnade så skulle jag dö där”, har hon skrivit i sina memoarer.

Ronnie Spector fortsatte karriären som soloartist och 1971 spelade hon in ”Try some, buy some” på Beatles bolag Apple Records, där Phil Spector hade blivit chef med uppdrag att hitta nya musikaliska talanger. Låten hade skrivits av George Harrison, men blev ingen hit.

1973, året efter att hon hade lämnat Phil Spector, gjorde Ronnie Spector ett försök med en ny konstellation, eftersom exmaken hindrade henne från att sjunga sina gamla hits som han hade rättigheterna till. Ronnie Spector and the Ronettes bestod förutom Spector själv av sångerskorna Chip Fields Hurd och Diane Linton, men den nya gruppen nådde inga stora framgångar.

1976 skrev den då ganska okände Bruce Springsteen, som många gånger vittnat om hur mycket han älskade The Ronettes, låten ”You mean so much to me” till Ronnie Spector, som spelade in den som duett tillsammans med artisten Southside Johnny.

Spector, som inte hade fått mycket pengar efter skilsmässan, stämde 1988 sin före detta make för att The Ronettes skulle få del av royaltyutbetalningar från låtarna de spelat in på hans bolag. 2001 dömde en domstol i New York till gruppens fördel. Phil Spector ålades att betala 2,6 miljoner dollar. Men året därpå gick en högre instans på producentens linje och summan blev i slutändan drygt en miljon dollar.

2019 hyllade Ronnie Spector rörelserna metoo och Time's up i en intervju med The Guardian.

– När jag spelade in skivor för femtio år sedan hade man ingen talan som kvinna. Det var mannens vilja som dikterade vad man gjorde. Vi gjorde alla hans låtar, med hans texter och manliga producenter. Alla var män på den tiden. Det är därför jag älskar metoo och Time's up – för mäns tid är verkligen över, sade hon.