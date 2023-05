Sångerskan Tina Turner död

”Det är med stor sorg som vi tillkännager Tina Turners bortgång. Med sin musik och sin gränslösa passion för livet förtrollade hon miljontals fans runt om i världen och inspirerade morgondagens stjärnor. I dag säger vi farväl till en kär vän som lämnar oss alla sitt största verk: sin musik”, skrev familjen på Instagram.

En halvtimma efter dödsbudet blev känt kommenterade Vita huset Tina Turners bortgång:

”En oerhört tråkig nyhet och en väldigt stor förlust för de grupper som älskade henne.”

Den amerikanska soul- och rocksångerskan föddes som Anna Mae Bullock 1939 i Brownsville i Tennesse. Hon började sjunga som tonåring och slog senare i genom när hon uppträdde med sin man Ike Turner.

Tre rockikoner. Keith Richards, Tina Turner och David Bowie 1983.

Tillsammans hade Ike & Tina Turner Revue flera hitlåtar, däribland ”River deep, mountain high”, som producerades av Phil Spector.

Efter parets skilsmässa berättade Tina Turner om hur han utsattes för misshandel av sin man och kom att stödja en organisation som arbetade mot kvinnomisshandel, Woman’s aid. Organisationen beskrev Tina Turner som en ”överlevare av misshandel i hemmet som tog sig för att inspirera andra kvinnor”.

Som soloartist nådde Tina Turner stora framgångar på 1980-talet med låtar som ”What's love got to do with it” och ”The best” – en låt som blev mer känd som ”Simply the best” efter en rad som kören sjunger. Albumet ”Private dancer” sålde över 20 miljoner och vann tre Grammys. Sammanlagt sålde Tina Turner omkring 150 miljoner album.

Tina Turner gjorde också rollen som Aunty Entity i kultfilmen ”Mad Max beyond thuderdome” (1985) och hon kom att sjunga ledmotivet till James Bond-filmen ”Golden eye” (1995), skriven av Bono och The Edge. 2022 blev hon inspiration till filmen What's love got to do with it?” och året före var hon föremål för dokumentären ”Tina”.

Ike och Tina Turner 1974. Foto: EMI

Tina Turner har valts in i Rock and Roll Hall of Fame både som soloartist (2021) och tillsammans med Ike Turner (1991). Hon har också tilldelats en Grammy för sin livsgärning (2018).

2005 beskrev den dåvarande amerikanska presidenten George W Bush Tina Turners ben som ”de mest berömda i showbusiness”.

Tina Turners tidigare manager, Roger Davies, beskrev under onsdagskvällen sångerskan som en ”unik naturkraft”.

Sista gången hon uppträdde i Sverige var i Folkparken i Skellefteå den 5 mars 2010, då tillsammans med Aretha Franklin.

Clabbe af Geijerstam, musiker och diskjockey, kallar Tina Turner för ”en makalös madam” och en stor inspirationskälla för många artister.

– Hon var en av de mest fantastiska ikonerna på rock- och pophimlen. En av den första generationens superstjärnor. Jag har själv älskat henne under alla hennes faser. Det svänger något otroligt om henne.

– Hon visade inte minst för manliga artister att man kan vara positiv och hårt jobbande på en scen. Många är shoegazers, de står och tittar på sina skor eller sin gitarr när de framför musiken. Det gjorde inte Tina Turner, hon tog alltid in publiken och bjöd på en otrolig scenshow.

Tina Turner blev 2013 schweizisk medborgare efter att ha bott i landet under flera år. Hon gifte sig då med Erwin Bach, som hon träffat på flygplatsen i Düsseldorf 1985. Den då 30-årige Bach var en av cheferna inom skivbolaget EMI och hade av Roger Davies skickats ut för att möta den 17 år äldre sångerskan.

”Han såg så bra ut så mitt hjärta började slå allt fortare och det betydde att två själar hade mötts, och mina händer bara skakade”, berättade Tina Turner senare i dokumentären.

När Tina Turner blev sjuk gav Bach sin fru sin ena njure 2017.

Tina Turner hade fyra barn med sin första man.

Hon avled stilla i sitt hem i Küsnacht nära Zürich efter en längre tid sjukdom. Hon kommer att begravas med den närmaste familjen närvarande.

Texten uppdateras.