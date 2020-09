”Sångklubben” gråtmild feel good utan hjärta

Drama ”Sångklubben”

Regi: Peter Cattaneo.

Manus: Rosanne Flynn, Rachel Tunnard.

I rollerna: Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, Emma Lowndes, Gaby French, Lara Rossi, Amy James-Kelly, Jason Flemyng, Greg Wise med flera. Längd: 1 timme, 52 minuter (barntillåten). Språk: engelska. Visa mer

Snart 20 år efter invasionen har det äntligen blivit dags för en gråtmild feel good-film med försoningsbudskap om Afghanistankriget. För trots att ”Sångklubben”, som har den mer explicita originaltiteln ”Military wives”, utspelar sig på behörigt avstånd från fronten är det en film om krigets konsekvenser. Den handlar om fruarna som blir kvarlämnade på militärförläggningen när makarna skeppas österut, och så förstås om deras trösterika körsång.

Kristin Scott Thomas spelar en – surprise – kyligt korrekt officersfru med förkärlek för notpapper. Sharon Horgan får i sin tur porträttera den mer vanliga tonårsmamman som föredrar att gå på feeling. Tillsammans, men sällan samstämmigt, kämpar de för att arrangera gruppkänsla och skönsång, lagom till ett tv-sänt militärjippo.

Det är dock inte en film som tar med sig våldet hem, som exempelvis Susanne Biers posttraumatiska familjedrama ”Bröder” från 2004, där det fjärran kriget plötsligt framträder i vardaglig förstoring.

”Sångklubben” är snarare modellerad efter brittiska 90-talsfilmer som ”Brassed off” och ”Allt eller inget”, med sina skildringar av lokalbefolkningens musikaliska respektive nakenchockande initiativ mot industridöden. Det är inte för inte som ”Allt eller inget”-regissören Peter Cattaneo har fått uppdraget att förverkliga Rosanne Flynns och Rachel Tunnards manus.

Ibland känns det som att fruarnas frånvarande makar lika gärna kunde varit tvångskommenderade till en vvs-konferens i Polen.

Problemet är att det blir svårt att få till samma underdogperspektiv när temat är Storbritanniens militärmakt. ”Sångklubben” handlar visserligen om kvinnlig utsatthet och maktlöshet, eftersom soldaternas fruar och mödrar är lämnade åt sitt öde. Samtidigt duckar filmen duktigt själva krigsfrågan.

”Vi har inte privilegiet att vara emot kriget”, suckar en av fruarna när hon stöter på en ensam antikrigsdemonstrant på gatan. Filmen följer hennes exempel och lämnar ett gapande tomrum ungefär där hjärtat borde sitta. Ibland känns det som att fruarnas frånvarande makar lika gärna kunde varit tvångskommenderade till en vvs-konferens i Polen.

Det har gjorts olika slags filmer om Afghanistankriget vid olika skeden. Från flåshurtig terroristjakt, via självkritisk eller granatskadad problematisering, till närsynt sorgebearbetning. Den sistnämnda varianten lämpar sig väl vid en tidpunkt när det blivit svårare för allmänheten att sätta fingret på exakt vad Storbritannien har uträttat i landet.

”Come on, I'm talking to you”, sjunger kören i sin version av Tears for Fears ”Shout”. Det blir ett rop ut i tomma intet, särskilt när även dödsbeskeden tas emot med heroisk förstämning. ”Sångklubben” är inte bara klyschig och långdragen, själva grundtonen är falsk.

