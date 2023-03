Sanna: Det är faktiskt mest synd om presidenten

När vi bryter upp efter en sen middag är klockan en bra bit efter elva. På reportageresa arbetar man all vaken tid, det hör till.

Vi har gjort intervjuer om verkligt svåra ämnen och suttit i bil i uppåt åtta timmar sammanlagt. Men vi hittade en god lunch, man ska vara noga med maten om man kan så att inte alla mål består av olika former av mjöl med olika typer av fyllning. Det är annars lätt hänt. Nu har vi fått också ett bra kvällsmål på ett litet ställe med mysbelysning och lång, anrik historia på en bakgata precis intill hotellet.

Det är fyrtio våningar högt. Därinne finns våra rum med utsikt, sköna sängar och rena släta vita lakan.

Regnet hänger i luften. Man ska akta sig för förutfattade meningar om klimat, när jag är i Göteborg skiner till exempel nästan alltid solen, men det grå, råkalla vädret i Warszawa bekräftar mina fördomar om Polen. Folk i fuktig yllemössa, check.

Tyvärr får vi inte gå in, allt runt hotellet är avstängt för Joe Biden är på väg tillsammans med sina närmaste medarbetare, de räknas i dussintal. Allt omkring oss blinkar. Rader av polisbilar, hundratals poliser. De som står närmast skakar på huvudet när vi frågar hur vi kommer in. Någon pekar bakåt, runt kvarteret, men när vi går dit är avspärrningarna ännu hårdare.

Det börjar droppa från himlen. Vi är nu en hel liten hop hotellgäster som väntar, på presidenten, på informationen, på natten, på att få gå och lägga oss. Rumsnyckeln i innerfickan.

En kille ilsknar till, ringer hotellväxeln och kräver med hög röst att få tala med the manager! The manager, please! Jag tänker att det löser sig, att man får hålla humöret uppe och huvudet kallt (det sista är inte så svårt). Att det inte är fel att dela hotell med presidenten, att det mer synd om Biden som inte kan röra sig utan att halva stan stängs av, börjar blinka. Inga pierogi i varma lampors sken. Inga udda möten, ingen våt mössa i stickad ull.

Man får ha sympati med den gamle mannen, tänker jag medan vi står där i regnet i korsningen, med hotellet så nära men ändå så långt borta. Jag kämpar med mitt tålamod men till slut tjuter blåljusbilarna, in kommer bil efter bil efter bil, åtminstone ett par ser ut som the Beast, man ska inte veta vilken som har den dyraste lasten.

När Biden installerat sig i sin svit och vi andra är välkomna in har regnet upphört.

