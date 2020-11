Sanna: Det kan hända något oförutsett

Det mörknar tidigt i Umeå. Jag vankar mellan Ica och Subway innan tåget ska gå, i vänthallen är det så mycket folk. Jag vill inte vara där.

Jag har ett schema, och om allt ska klaffa måste tåget vara i tid. Jag tillhör inte SJ:s hätskaste kritiker, jag tycker tåget funkar för det mesta, men för säkerhets skull har jag chattat med någon på kundservice. Jag tror att det är en verklig människa, inte en digital person. Vad kan man vänta sig, brukar nattåget vara i tid? har jag frågat, och ungefär fått svaret ”njae”.

Vadå då, har jag bitit mig fast, och fått förklarat att det för någon månad sedan var förskräckligt med tidtabellen, signalfel, stora förseningar, men det är bra nu, har varit ett par veckor faktiskt. Signalen är fixad.

Min trygghet rubbas nu av monitorerna i Umeå som blinkar att tåget ankommer minst en halvtimma efter utsatt tid. Är tåget sent spricker min dagordning. Och tänk om en halvtimma blir sex halvtimmar, eller mer?

I sådana lägen blir jag så stressad.

Jag vänder mig till kundservicechatten igen, den är öppen en halvtimme till. Jag frågar vad det är för fel på tåget som är på väg från Luleå mot Stockholm, men som är fast någonstans norr om Umeå. Blir det jättesent nu?

”Hejsan”, står det i chatten, ”tack för att du kontaktar SJ, har du ett bokningsnummer?”

Jag blir trött och uppger ordinarie avgång från Umeå nu om en stund. Tåget är på gång, får jag veta och det ska inte bli fler förseningar, ”inte som det ser ut nu”.

Vadå ”ser ut nu”, insisterar jag, medveten om att jag är lite jobbig. Envis, skulle somliga säga. Jag fattar ju att en chatt inte erbjuder garanti med ersättningsansvar och löften inför gud och staten, jag skriver inte exakt så men något skriver jag om att jag begriper att något oförutsett kan hända. ”Men i princip, förseningen, det är inget fel på tåget då?”

Det dröjer några sekunder. Jag ser att personen som är chatten skriver.

”Det berodde på att tåget inväntade polis i Älvsbyn på grund av störig resenär”.

Och sedan:

”Ett exempel på något oförutsett.” Glad smiley: :D

SJ:s kundtjänst undrar om det är något mer den kan stå till tjänst med?

Tack, det var allt, svarar jag och tackar så mycket för hjälpen.

Tåget kommer, det är en halvtimme sent men förseningen körs in under natten.

Läs fler kåserier av Sanna, till exempel om vad alla hör men ingen låtsas om i frukostmatsalen.