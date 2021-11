Sanna: Kanske är det själva papperet som är presenten

”Vän, president Trump bad oss att personligen höra av oss till dig för han vill försäkra sig om att du får vårt NYA Trump-presentpapper i god tid före jul.”

Papperet är inte släppt för allmänheten än, skriver Team Trump i ett mejl, men en liten krets av särskilt hängivna supportrar (jag är en av dem, menar de) får möjlighet att köpa det, mot en valfri men helst rejäl donation. Papperet är julerött, har svagt vita snöflingor och bilder på en leende Donald Trump i tomteluva. På en bit lagom stor att slå in till exempel ett brädspel eller en tröja inlagd i en tunn kartong ser det ut att rymmas omkring trettio glada Tomte-Trumpansikten.

Jag har inte ens köpt några presenter att slå in. Kanske är det papperet som ska vara presenten? Men vad slår man in det i, då? Eller har vi kanske slutat med julklappar, konsumtion känns so last century och alla börjar bli så stora nu att de väl fattar det. Eller?

Jag börjar alltid med inköpen för sent, lär mig aldrig, noga planerade julklappsinköp tillhör sådant jag inte vill lära mig. Tänk vad det tar lång tid att förstå saker.

Det är först på senare år det verkligen har sjunkit in att om man ska vara ledig en enda dag kring julhelgerna så är det dagen före julafton. Hemsk jul i år, har ni sett det, sett till veckodagarna. Men nu har jag hela den 23 på mig, oceaner av tid för fönsterputs, knäckebrödsbak, tryfflar och paket.

Man kan ge barnen och varandra annat än saker, om man besväras av prylar, som upplevelser, så länge det inte är fossilförbjudna resor. Kultur går bra. Kärlek, min är gratis liknar inget annat, men den tycks redan diskonterad. Ingen som blir glad av lite extra av den varan, men det är okej, jag är medelålders nu.

Det kommer att sluta med att jag köper saker de behöver i självbedrägligt hopp om att det är saker de vill ha. Det stämmer förstås inte, en riktig present fyller mer än ett verkligt behov av till exempel vinterskor. En riktig present är lite onödig och inger en känsla av att vara bortskämd, en lyx förpackad med rött papper om.

Jag minns inte ens hur granen såg ut förra året, men jag tror att vi hade en, den tippade vill jag minnas, stod lite snett i sin fot, stackars gran.

Jag undrar hur det blir i år, med allt, i ett skåp står en flaska starkvinsglögg kvar från i fjol.

