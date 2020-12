Sanna: Man kan ha olika krav på kaffe och städning

Det kan hända att vi missar varandra den här gången, skriver N, hon har varit i Addis sedan i september. Hennes mamma blev dålig, de ringde från äldreboendet och sa att det vore bra om hon kom. Mamman är dement, verkade plötsligt så slö. N reste.

Så han fick hugga i, säger N om sin man och skrattar – för vi ses till slut, i skarven. Hon är precis tillbaka och jetlaggad, jag på väg till Sverige igen. Vi tycker att det är fantastiskt att det går att alls få till.

Vår kompis B och jag har varit på fiket på trottoaren en stund när N dyker upp med näsan i gps:en. Jag dricker kaffe, B ingenting för han har lovat sin man att inte ta av sig munskyddet ens för en mun espresso. Det känns ändå konstigt att inte kramas.

Hon beställer nästan aldrig kaffe, hon brukar skylla på att kvaliteten inte mäter sig mot hennes etiopiska krav. Det måste man förstå, jag har aldrig druckit så gott kaffe som i Addis Abeba.

Hennes man arbetar nästan jämt, han kör taxi, har flott bil och är specialiserad på förbokade körningar av vip-kunder, diplomater och andra högdjur på besök i Washington. Eftersom marknaden milt uttryckt är död är han för tillfället i byggbranschen. När coronakrisen väl släpper, och det blir fritt fram att komma för alla som vill etablera kontakt med Bidenadministrationen, bör det finnas gott hopp om att jobbflödet tokvänder.

I Addis vände N uppochned på äldreboendet. Och upptäckte att mamman hade tre otäcka liggsår. Hon togs till sjukhus, N bodde med henne där i tre veckor. Hon läxade upp äldreboendepersonalen efter noter och lejde en kompis att hålla ett hököga på dem.

Barnen ringde hela tiden och sa att de längtade. ”Han klarar det inte, mamma!” refererar N. Men det var ju jättebra både för pojkarna och deras pappa att få så lång tid på egen hand, fortsätter hon, han blev ju tvungen att lära känna dem bättre.

Fast när hon kom hem, ”it looked like Baghdad. Oh my God, Sanna”.

Hon himlar med ögonen. Fram med mopp och dammsugare! Du skulle ha sett stöket!

Jag beundrar hennes sätt att med gott humör svabba golvet efter att ha varit borta i två månader och flugit i arton timmar. Att inte bli ens lite besviken.

