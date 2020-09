Sanna: När ett glas går i kras

Trogna läsare minns att jag för ett par veckor sedan ondgjorde mig över sopberget, en samling skräp som växte ute på balkongen. Det är ett medelklassproblem som man bara ska lösa, inte klaga över. Jag vet.

Och förlåt. Jag kommer aldrig mer att överväga att kasta en pennvässare i plaståtervinningen, och heller aldrig mer inbilla mig att det är metallkniven som är problemet, när det är det faktum att den inte är en förpackning, utan en pryl, som diskvalificerar den från returstationen.

Det var också tur att wokpannan omedelbart togs om hand av bättre behövande. Jag visste ju att den inte hörde hemma i behållaren för metall, men jag ville så gärna bli av med den. Jag var lite glad för att äntligen komma till skott.

En läsare uppmärksammade mig på att man inte får lägga trasiga dricksglas i returbubblan. Jag visste faktiskt inte det, jag trodde inte att det var sådan skillnad på glas och glas, så länge man sorterade färgen rätt. Det gör jag alltid.

Jag känner mig jättedum nu och jag ska bättra mig, jag lovar-lovar-lovar.

Det finns de som tycker att jag är outhärdligt krass, men jag står inte ut med att gräma mig över sådant som inte går att förändra. Däremot försöker jag tänka att jag ska ändra mig nästa gång, att jag inte ska vara lika kass igen.

Så nu ska jag bli bättre.

Jag klarar det ibland, att bättra mig.

Det händer att jag gör vad jag vet måste göras, när jag inte har några ursäkter kvar att slingra mig. Ringer något jobbigt samtal, till exempel, eller börjar leta efter ett nytt handtag till badrumsdörren eftersom det gamla har gått sönder och alla är irriterade. Jag har tagit tag i det flera gånger, lite för många, eftersom man genast springer in i en vägg av valmöjligheter och begränsningar – det finns hundra modeller, men ingenting passar.

Att bli skickligare på att sortera känns mer överkomligt, och jag vill tacka för den sympati vissa läsare visat: igenkänningsfaktorn, ja vad gör man, ska man ha fem, sex soppåsar? Var då? (Då är Sverige ändå bättre än USA, där allt var förpackat i individuella emballage, tuggummin, ostskivor, plastglas, you name it.)

Jag ska skapa fler högar för ÅVC. Ja, vi åker dit ibland, även om det är ett projekt i sig för en billös, klimatsmart. Det kan vi återkomma till.

