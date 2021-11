Sanna Torén Björling: Därför pressas en amerikansk domare att gå i pension

”Breyer, Retire”. Uppmaningen att gå i pension täckte hela sidorna på en minibuss som markerade kvarteren runt USA:s högsta domstol under några veckor i våras. Mottagare för budskapet var Stephen Breyer som sedan 1994 är en av Högsta domstolens nio ledamöter, och en av de tre liberala domare som finns kvar.

Alla är inte lika rättframma som aktivisterna, men den 83-årige Stephen Breyer har fått många också finkänsligt ställda frågor om sin framtid. I vänsterkretsar finns en oro för att han ska bli oförmögen att göra sitt jobb, eller avlida, när det är för sent. Det är bara nu – med Joe Biden i Vita huset och en demokratisk majoritet i senaten – som han kan ersättas av en likasinnad.

Om ett år är det mellanårsval, då kan styrkeförhållandena i senaten ändras. Barack Obama försökte under sin tid som president övertala domaren Ruth Bader Ginsburg att pensionera sig. Det gjorde hon inte. Hon var i sin fulla rätt att avstå, men när hon dog i september 2020 kunde Donald Trump och en republikanskt styrd senat raskt ersätta henne med Trumps tredje, mycket konservativa domare, Amy Coney Barrett.

Foto: Ron Sachs

Stephen Breyer har sagt att han inte avser att dö på posten, men inte preciserat sina planer närmare. I stället har han skrivit boken ”The authority of the court and the peril of politics” där han argumenterar för att Högsta domstolen ska stå utanför politiken.

Breyer förklarar pedagogiskt hur domstolen arbetar med enskilda fall, läser in sig, studerar förarbeten och praxis, lyssnar på parterna, diskuterar och skriver, och försäkrar att alla de domare han mött under sina decennier i branschen tar domareden på största allvar. De sätter lagen och rättsstaten först.

”The authority of the court and the peril of politics” av Stephen Breyer, domare i USA:s högsta domstol.

Han medger att rättsfilosofi och olika syn på hur konstitutionen bör tolkas har betydelse för hur enskilda fall bedöms. I en intervju i NPR i somras sade Breyer: ”Vi kanske betonar olika saker, vi är alla människor, de skillnaderna existerar verkligen. Men att kalla det för politik är inte rätt.”

Men det finns förstås de som menar att det är snömos att påstå att dagens domstol är avskuren från politiken.

”Löjligt”, utbrast till exempel Randall Kennedy nyligen. Han är juridikprofessor vid Harvard och deltog i ett seminarium på temat politiserade domstolar, arrangerat av Library of Congress. Kennedy menar att Stephen Breyer ”precis som vi andra” känner väl till de politiska realiteterna.

Amy Coney Barrett under en hearing USA:s högsta domstol. Foto: MediaPunch Inc / Alamy Stock Photo

Flertalet av HD:s avgöranden är enhälliga och rör smala områden, men de få ärenden som rör grundläggande frågor får desto mer uppmärksamhet. Inom kort tar Högsta domstolen upp ett fall om Mississippi som kan leda till att USA:s generella aborträtt försvinner.

Politisk ideologi har inte alltid varit viktigt för de nominerade domarna: Ruth Bader Ginsburg godkändes med 96–3 i senaten. I dag, 28 år senare, vore sådana siffror otänkbara. Röstetalen faller längs partilinjerna. Under Trumps mandatperiod tillsattes över 230 federala domare, många av dem på livstid och i princip samtliga starkt konservativa. I de federala domstolarna avgörs årligen tusentals fall som rör alla amerikaner: rösträtt, covidrestriktioner och vaccinkrav, migration, vapen, abort, diskriminering, arbets- och konsumenträtt och så vidare. Där hamnar också ofta delstaternas nyaste lagar, efter stämningar av enskilda individer eller intresseorganisationer som tycker att de går för långt.

Så har det alltid varit, påminner Neal Devins, professor i juridik på William and Mary Law School i Virginia, som nära studerat politikens påverkan på domare och domstolar. När jag intervjuar honom medger han att den extrema partipolitiska polariseringen i USA gör att det skrivs fler lagar i uttalat syfte att prövas rättsligt. Delstaternas lagstiftande församlingar vill helt enkelt se hur långt de kan gå, alternativt veta om HD är beredd att riva upp gamla beslut, om till exempel aborträtt eller vapenlagar. Spetsigt formulerade lagar är alltså ofta ett slags testballonger: kan man göra så här? Så kan till exempel Mississippis abortlag tolkas, den som nu ligger på Högsta domstolens bord. Fallet ska behandlas i början av december.

Samtidigt som ideologisk hemvist har blivit allt viktigare vid tillsättningar av federala domare, har de alltså fått större politisk makt. Många juridiska experter oroar sig för de demokratiska konsekvenserna av detta: de livstidstillsatta domarna är ju inte folkvalda.

Det sjunkande förtroendet för Högsta domstolen kan tolkas som en varningssignal om att HD inte längre betraktas som en oberoende institution. I dag har 40 procent av amerikanerna förtroende för HD, det är enligt Gallup en ny lägstasiffra. Också tilliten till hela det federala domstolssystemet har rasat. Ett tydligt tapp skedde efter HD:s beslut att låta den udda och extrema abortlagen i Texas träda i kraft.

Demonstration för aborträtten framför Högsta Domstolen Foto: Pontus Höök

I samband med kongressens utredning av stormningen av Kapitolium beslutade nyligen den federala domaren Tanya Chutkan att utredarna skulle få tillgång till Trumpadministrationens dokument, som nu finns på National Archives. Det handlar om besökslistor, telefonloggar, dagsboksanteckningar och annat material som kan visa vad Vita huset kände till och när.

Ett par dagar senare stoppades Chutkans besked tillfälligt av högre instans. Om den domstolen, där en majoritet av domarna tillsatts av demokratiska presidenter, säger ja till kongressens begäran att se materialet, kan Trump i sin tur överklaga till Högsta domstolen. Ett sådant ärende blir ytterligare ett fall den här säsongen där de nio domarnas ställningstaganden kommer att analyseras noga.

Presidentvalet 2000 avgjordes till slut av Högsta domstolen. Både de som gillade och de som ogillade beslutet accepterade George W Bush som vinnare. Det är inte säkert att så skulle ske i dag.