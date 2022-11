Sanna Torén Björling: Den amerikanska rättsstaten skakar när domstolarna politiseras

Ketanji Brown Jackson skäms inte för att ta plats. Under sina första dagar som domare i USA:s högsta domstol i början av oktober yttrade hon 11 003 ord – det finns de som räknar sådant – långt fler än någon annan nykomling gjort.

Ketanji Brown Jacksons retorik och verbala precision imponerade på många, men vad hon faktiskt kan åstadkomma är något helt annat. Hennes inträde förändrar inte domstolens sammansättning, med tre liberala domare och sex konservativa. Ideologi har aldrig varit frånvarande i Högsta domstolen, men på senare år har den blivit helt central. Den konservativa majoriteten utgörs i dag dessutom av domare som ofta kallas extrema.

De flesta fall som HD tar upp avgörs med enhällighet, ett fåtal har stor politisk laddning och får följder som påverkar varje amerikan. Så även denna höst.

Under de kommande månaderna har Högsta domstolen möjlighet att på flera sätt förändra hur USA styrs. Mycket tyder på att den också kommer att göra det.

Med avgörandet i ”Dobbs mot Jackson Women’s Health Organization”, som kom i juni, försvann garantin för aborträtten i USA. En ny verklighet för miljontals kvinnor. I ett yttrande i samband med domslutet öppnade HD:s ålderspresident Clarence Thomas för att så småningom även omvärdera rätten till samkönade äktenskap och preventivmedel.

Fler omvälvande beslut kan fattas redan under hösten. Det mesta tyder till exempel på att affirmative action, det system som i decennier tillåtit amerikanska lärosäten att ta hänsyn till etnicitet vid antagning, kommer att upphävas av HD. Ett annat ärende ser ut att begränsa federal myndighetsutövning och går i samma riktning som ett avgörande från i våras. Båda ärendena handlar om miljöskydd.

Men mest avgörande är de rättsfall som rör demokratins stomme, själva valsystemet.

Det ena rör utformningen av valdistrikt i Alabama som av federala domare redan dömts ut som diskriminerande mot afroamerikanska väljare. Det andra gäller North Carolina och är så juridiskt komplicerat att det krävs oförliknelig pedagogisk flexibilitet hos experter på konstitutionell rätt för att förklara rättsfallets sprängkraft.

Förenklat handlar fallet, som benämns ”Moore mot Harper”, om makten över reglerna för val i en delstat. Representanthuset i North Carolina, ena parten i målet, hävdar att det bara är den lagstiftande församlingen som har den makten och att varken domstolar eller guvernörer har rätt att lägga sig i.

Om den linjen vinner betyder det att en delstatskongress själv bestämmer valdistriktsgränser, elektorer och andra regler, utan möjlighet till överprövning.

Även konservativa bedömare menar att den smala juridiska teori som argumentationen bygger på är hårdragen och har tveksam giltighet. Minst fyra av HD:s konservativa domare har dock redan antytt att de finner den intressant.

När USA på tisdagen går till mellanårsval ifrågasätter en majoritet av Republikanernas kandidater Joe Bidens seger i presidentvalet 2020. Flera kandiderar för positioner som ger direkt kontroll över valmaskineriet. Det finns alltså reella risker med att ge delstatskongresserna oinskränkt makt över just detta.

Med ”Dobbs” visade HD att domstolen är osentimental inför tidigare prejudikat. I vilken grad kommer att märkas först i vår, men att de konservativa gör gemensam sak är ingen vild gissning. Det är inte enbart på den högsta nivån som politiseringen sker. I det federala systemet finns 13 appellationsdomstolar, circuit courts, även i dessa har ideologi och ideologiska klyftor blivit allt mer iögonfallande. En studie från William and Mary Law School visar på en skarp ökning under Trump.

Är USA i praktiken i färd med att få två parallella rättssystem?

Detta spiller över på bedömningen av rättsfall: utgången i en viss domstol kan ofta förutsägas utifrån domarnas ideologiska hemvist. Det har bäddat för ett fenomen som kallas ”forum shopping”, det vill säga att en tvistande part väljer en domstol som förmodas döma fallet till ens fördel.

Ibland blir det riktigt flagrant. Som när Donald Trumps advokater vaskade fram en federal domare i Florida som var villig att gå hans ärenden, och hindra justitiedepartementet från att utreda vilka dokument Trump var skyldig att lämna ifrån sig. (Domarens beslut hävdes senare av högre instans.)

Så vad innebär detta? Är USA i praktiken i färd med att få två parallella rättssystem? Det menar Norman Ornstein, inflytelserik statsvetare och författare bland annat till ”It’s even worse than it looks: How the American constitutional system collided with the new politics of extremism”. Och Ornstein är inte ensam.

Också i delstaternas domstolar har politiken blivit tydligare. Här spelar även delstaternas lagstiftare en roll. Det är i dag inte ovanligt att lagar formuleras med avsikt att utmanas i domstol och på så sätt klättra upp i instanserna.

När den republikanska majoriteten i Mississippi 2018 införde ett abortförbud från vecka 15 var syftet att skapa ett rättsfall som kunde kullkasta ”Roe”. Och så blev det alltså, fyra år senare.

Amerikanernas förtroende för USA:s rättsväsende och Högsta domstol är det lägsta sedan Gallup började mäta för nära 50 år sedan. Särskilt under de senaste två åren har tappet varit stort. I dag säger sig bara 25 procent av amerikanerna ha stort eller mycket stort förtroende för HD, en minskning på 11 procent sedan förra året.

Förklaringarna är flera, men många amerikaner upplever just att domstolen driver en linje. När de dessutom fattar beslut som går i otakt med den breda opinionen i tunga frågor drabbar det domstolarnas legitimitet. Vad det i förlängningen kommar att innebära är svårare att säga. Vissa, som Adam White, konservativ jurist och expert på konstitutionell rätt vid tankesmedjan American Enterprise Institute, varnar för att domslut kan komma att ignoreras. Andra, som David F Levi, verksam vid Duke university och tidigare federal domare, menar att ”illegitim” blivit ett slängigt skällsord. De allra flesta domare är, påpekar han, lojala med domareden.

Ändå. Högsta domstolens problem anses så stora att Biden redan i april 2021 tillsatte en tvärpolitisk kommission för att ta fram reformförslag. I den slutrapport som lades fram tidigare i år saknades dock konkreta rekommendationer – de 34 ledamöterna var inte överens.

På lång sikt ligger makten över domstolarna hos väljarna, som röstar på en presidentkandidat och på senatorer som nominerar respektive godkänner domare. Men det är en process som tar lång tid, om ingenting oförutsett händer kan den nuvarande majoriteten i Högsta domstolen bestå i decennier.

Under den tiden kan domstolarna påverka samhället grundligt. På område efter område växer skillnaderna mellan delstaterna, och polariseringen får extra skjuts av ett rättsväsende där ideologin står i förgrunden.

Det handlar inte längre bara om isolerade sakfrågor, utan om de ramar som demokratin och samhällsbygget USA vilar på.

