Sara Dosa: ”Jag fascinerades av triangeldramat mellan paret Krafft och vulkanerna”

För några år sedan, när dokumentärfilmaren Sara Dosa höll på med en film om en synsk kvinna på Island, letade hon efter arkivbilder av vulkanutbrott som kunde visa landets tillkomst.

– Vi ville placera publiken i den här levande och föränderliga jorden som hela tiden skapar och återskapar sig själv, säger Sara Dosa i en zoomintervju.

Hon ler ett brett, lyckligt leende. Det gör hon varje gång den okända världen under våra fötter kommer på tal.

Det var alltså via isländska ”The seer and the unseen”, som hon råkade kliva rakt in i Katia och Maurice Kraffts märkliga värld; två franska vulkanologer som vigt sina liv och sitt äktenskap åt att filma, fotografera, skriva om och samla material från världens alla eldsprutande berg – tills ett utbrott i Mount Unzen, Nagasaki, Japan till sist tog deras liv 1991.

– Vi blev väldigt tagna av deras bilder men det var först när vi fick veta mer om dem som par, deras olika personligheter, deras lekfulla och filosofiska sätt att närma sig livet som vi kände ”Wow! Det här borde man göra en film om!”.

Maurice och Katia Krafft i ”Fire of love”. Foto: Nonstop

Efter den bejublade premiären på årets Sundancefestival har ”Fire of love” vunnit priser på flera festivaler runt om i världen. Filmen består till största delen av parets enastående arkivmaterial och foton av glödande magma och rykande kratrar, men också Katia Krafts texter och deras gemensamma tv-framträdanden.

– Vi ville inte ha några kommentarer från vår tid, inga ”talking heads” som bröt tidsandan, så vi använder inget material från senare datum och har lagt till minimalt med material själva. Bland annat ett litet montage av kaffekoppar som vi gjorde för att återberätta hur de två pionjärerna – kanske – möttes på ett kafé. ”Vårt” bidrag ligger helt och hållet i klippningen.

Sara Dosa talar i vi-form när hon berättar om arbetet. ”Vi” såg, tänkte, undersökte, skrev, valde, klippte, filmade. Det verkar inte handla om falsk blygsamhet utan är helt enkelt det mest sanningsenliga sättet att beskriva det kollaborativa dokumentärfilmsarbetet. I synnerhet den här gången.

– Det var utmanande för vi började under den tidigaste fasen av pandemin och var till en början utspridda i tid och rum. Det slutade med att mina klippare och producenter mer eller mindre flyttade hem till min lilla lägenhet i San Francisco.

– Den konstnärliga processen blev en tillflyktsort från den skrämmande och okända världen där ute. Vi gjorde allt tillsammans.

Pandemins okända faror kanske till och med förde er närmare Katia och Maurice?

– Exakt! Vi hade tur som fick så fantastiskt sällskap. De två försökte alltid försona sig med rädslan. Inte låtsas som om den inte fanns, utan förstå hur den fungerade och formade deras liv. Hur man kan prioritera nyfikenhet över rädsla. Hela tiden medveten om att faran finns där, att döden är en möjlighet. Det var som att vi fick kartor och kompasser för hur man skulle leva i det okända.

Dosa ser ut som en trevlig ung, universitetsutbildad amerikanska av det slag som kan leva på linssoppa och sova på lergolv men aldrig missar att använda tandtråd och gå på hälsokontroller. Hon uttrycker sig poetiskt och bildat, men energin påminner mer om Maurice Kraffts: Ögonen börjar lysa av ord som avgrunder, ras och risktagande.

Det känns i filmen som om Maurice dras mer och mer mot faran medan Katia håller tillbaka. Du har sagt att de hade talang för att ”spela sig själva”. Är det här en del av teatern?

– Det undrade vi också, men de flesta vi har talat med verkar överens om att de spelar sin ”sanning”. Ju närmare döden Maurice var desto mer levande kände han sig, men dosen ökade hela tiden i en eskalerande pendelrörelse. Det var frustrerande för Katia, som var minst lika besatt av vulkanologi och lika modig. Men hon ville ha ett långt liv med sina vulkaner och tyckte att vissa av Maurice upptåg var onödigt farliga.

Vid två tillfällen säger hon att hon följer med hela vägen ändå, för om han dör vill hon inte bli ensam kvar. Det är så skickligt framlyft att man inte vet vem hon är svartsjuk på. Vulkanen eller Maurice.

– Vi var inspirerade av franska nya vågen och ville fånga den atmosfären, som ju är den tid Katia och Maurice verkar i. Det kommer fram i ”triangeldramat”, i det existentiella och poetiska förhållningssättet och i den associativa klippningen.

Och inte minst, i den prövande, lätt oförskämda och spänningsskapande berättarrösten, inläst av regissören och författaren Miranda July, en av Dosas stora inspirationskällor jämte dokumentärfilmaren Patricio Guzmán.

När journalister har frågat henne om det drastiska hoppet mellan ett så ovetenskapligt ämne som en synsk kvinnas förhållande till naturandar på Island och två vetenskapsmäns utforskningar av vulkanisk mark, har hon svarat att båda handlar om Moder jord. ”The seer and the unseen” är en berättelse om jorden. ”Fire of Love” en annan. Man behöver inte välja.

Fascinationen för jordens hemliga krafter, har den med att du bor i San Francisco att göra?

– Absolut! Jorden rör sig överallt, men är här man ju extra medveten om det. Min mamma var antropolog men väldigt fascinerad av jordbävningar. Hon var kvarterets jordbävningskapten så seismologi var en stor del av min barndom. Sen bara att ha det här omkring sig. 40 minuter norrut har vi fantastiska klippor och Redwoodskogen. Att lära känna naturen på djupet från en sådan tidig ålder har verkligen format hur jag ser på jorden och naturen i dag.

Sara Dosa Dokumentärfilmare och producent. Född och uppvuxen i San Francisco. Har en master i Anthropology and international development economics från London school of economics and political science. Debuterade som dokumentärregissör med ”The last season” (2014) om en Vietnamveteran och en överlevare av Röda khmererna som livnär sig på att plocka dyrbar svamp i Oregons skogar. ”The seer and the unseen” (2019) handlar om en isländsk kvinna som kommunicerar med naturväsen. Bioaktuella ”Fire of love” (2022) är en visuellt spektakulär djupdykning i de franska vulkanologerna Katia och Maurice Kraffts äktenskap, forskning och dramatiska död. Sara Dosa har också producerat bland annat Peabodyvinnaren ”Audrie & Daisy” (2018), och samproducerat den Oscarnominerade ”The edge of democracy” (2019) samt Al Gores ”An inconvenient sequel: Truth to power” (2017). Visa mer

