Sara Kristoffersson: För att hitta rasism lämnar Brown Island verkligheten

Att bekämpa rasism är självklart viktigt. Jag har inte påstått något annat. Brown Island har också många tänkvärda synpunkter (DN 6/2). Men inga har med namnet Vita havet att göra.

Under de senaste åren har konstnärskollektivet engagerat Konstfack som lagt ned stora resurser: kompetensutveckling, utställningar, debatter, texter, samtal i ledning, råd och nämnder. Bra. I arbetet ingår ett förslag om namnbyte på samlings- och utställningslokalen Vita havet. Frågan är under utredning sedan något år. Rasism dominerar agendan och skymmer andra perspektiv som klass och social snedrekrytering.

Att det finns en vit modernistisk kub i konstvärlden är välkänt. Men det är inte relevant i sammanhanget eftersom namnet Vita havet inte på något sätt härrör från rasistiskt tänkande eller från begreppet ”vita kuben”. Lokalens namn har en helt annan historia och den måste respekteras. Debatten aktualiserar däremot frågan om var gränsen går för vad som kan tolkas rasistisk och har principiell räckvidd.

För att hitta rasism i namnet lämnar Brown Island verkligheten och träder in i symbolernas och metaforernas värld som leder rakt in i historielöshet där fakta och det förflutna bortdefinieras. Och det är allvarligt. Det blodiga 1900-talet rymmer gott om exempel på hur galet det kan gå. Och hur ska vi kunna navigera in i framtiden om vi förvanskar historien?

Diskussionen skiljer sig markant från tidigare års debatter om rasism i Tintin och Pippi Långstrump där det åtminstone fanns kopplingar till rasistiska tankefigurer. I fallet Vita havet saknas som sagt alla sådana beröringsytor.

Det är så klart inget ändamål i sig att ”klamra sig fast” vid ett namn. Men det måste finnas argument för att ändra. Att Brown Island väljer att tolka namnet rasistiskt räcker inte. Tänkandet är däremot en klassiker: ändamålet helgar medlen.

Brown Island talar om att göra konstskolor mer demokratiska och tillgängliga. Själva gömmer man sig i anonymitet och påstår sig lyfta fram ett studentperspektiv. Vilka studenter? Vilka går kvar på Konstfack? Vem vet. Brown Island har varit och är fortfarande anonyma.

