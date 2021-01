Sara Martinsson: Dags att sluta förutsätta att indie är lika med vänster

Fem andra creddiga musiker som överraskat med att vara höger:

Neil Young – kanadensaren yttrade 1984 stöd för republikanen Ronald Reagan. ”Jag är trött på folk som ber om ursäkt för att de är amerikaner”, löd hans motivering.

Kanye West – var länge Donald Trumps främste kändissupporter. Han hävdade bland annat att han och den förre presidenten delade samma ”drakenergi”.

Kate Bush – uttalade stöd för den konservativa premiärministern Theresa May 2016. ”Hon är det bästa som skulle kunna hända Storbritannien”, sa hon då.

Moe Tucker – Velvet Underground-trummisen meddelade 2010 att hon stödde den republikanska Tea Party-rörelsen, med Sarah Palin som främsta affischnamn.

Johnny Ramone – när punkikonen valdes in i Rock and roll hall of fame 2002 avslöjade han att han var republikan. Ronald Reagan var hans favoritpresident, och han beskrev sig själv som ”ultrakonservativ”.