Allt är lite som att lyssna på ”Paradise hotel”, om tv-programmet i stället hade varit en skiva. Det är superkommersiellt, dyngrakt, knulligt, beroendeframkallande och oemotståndligt. Tove Lo låter som att hon är exakt där man vill att en popstjärna ska vara: mitt i samtidsandan.

Under skickligt hantverk och hög hitfaktor döljer sig på ”Queen of the clouds” en artist med kapacitet att skriva en helt egen berättelse. Tove Lo kommer att finnas med oss länge, och kan mycket väl komma att bli mer inflytelserik för samtidens poplandskap än vad vi just nu kan föreställa oss.

Att vara kritiker av popmusik är ganska förlåtande. Så stora delar av den materia man behandlar är ju till för att upplevas i nuet. Den ska säga något just i dag, kännas något just i dag, bestå av delar vars sammantagna helhet aldrig skulle kunnat uppstå vid något annat tillfälle än nu-nu-nu. Att ångra saker blir ur den synvinkeln rätt onödigt. Tiden, och läsaren, har för länge sedan gått vidare när du grämer dig över att du 2012 kallade det där bortglömda killbandet från Silver Lake för ”nästa Coldplay”.

Med det sagt så händer ändå då och då att musik som man möter i nuet vecklar ut sig, blir något annat med årens gång. Inte sällan på grund av att konstnärskapet i sig visar nya sidor, som sätter även det förgångna i ett annat ljus. De senaste åtta åren har jag av den anledningen tänkt en del på Tove Lo. Hon var 27 år när hon i september 2014 släppte sin debut ”Queen of the clouds”.

Men våra vägar hade korsats tidigare. Jag hade under stora delar av 00-talet och tidigt 10-tal jobbat med musik på P3 och SVT. Vid något tillfälle hade jag börjat få mail från en tjej som gjorde låtar. Jag charmades snabbt. Inte bara av den sprudlande entusiasm som den unga stockholmskan visade, utan också av den melodistarka pop av internationellt snitt som jag hörde på filerna hon skickade.

Jag tänkte på henne lite som typen som har ett vått finger i luften. Att låtarna förvisso var bra, men att texterna lämnade 'en del att önska´

Jag var särskilt intresserad av det där just då, eftersom den trendigaste musiken runt millenniets första decennieskifte hade haft precis den sortens både alternativa rötter och kommersiella potential som fanns hos Tove Lo. Robyns dubbelalbum ”Body talk” hade 2010 formulerat ett nytt paradigm för hur modern popmusik skulle låta. På samma gång inåtvänd och utåtriktad fick skivans jättesuccé ”Dancing on my own” publiken att dansa och gråta samtidigt.

Andra svenska akter som Lykke Li, Tove Styrke, Icona Pop, Little Jinder och Rebecca & Fiona plockade upp stafettpinnen och levererade fler blågula hits för sena klubbnätter och värkande hjärtan. Jag förstod Tove Lo som del av samma scen, och valde också den vinkeln när jag i min recension av hennes första album satte en trea i betyg.

Singeln ”Habits (Stay high)” hade redan placerat sig på Billboard (till sist skulle den nå en sensationell tredjeplats) och artisten själv var som professionell hitmakare knuten till Max Martins team. Så jag tänkte på henne lite som typen som har ett vått finger i luften. Skrev att låtarna förvisso var bra, men att texterna lämnade ”en del att önska”.

Några av recensionens formuleringar är förlåtande. Med starka spår som ”Talking body”, ”Timebomb och ”Not on drugs” är ”Queen of the clouds” respektingivande, precis som jag skrev. Men nästan ett decennium senare ångrar jag perspektivet. Istället för att på riktigt lyssna efter Tove Los egen röst såg jag henens skiva mest som en samling hits vars främsta funktion var att landa rakt in i en pågående trend. ”I den nya musikindustrins ekosystem är det låtarna som är de verkliga stjärnorna”, konstaterade jag tvärsäkert (läs: pinsamt).

I stället för att vara en följare av samtidens strömningar visade sig Tove Lo tvärtom vara den första i en våg av mer autentiskt, kvinnligt artisteri.

Sedan dess har Tove Lo vuxit till att bli en kreativ kraft vars råa skildringar av sorg, sex och droger har skjutit gränserna för hur en kvinnlig popstjärna kan uttrycka sig framåt. Med sin hudlöshet, sitt raka berättande och skickliga förvandling av brutala erfarenheter till pophits sådde ”Queen of the clouds” fröet till vad som snart skulle blomma ut i ett såväl nyskapande som inflytelserikt artisteri.

Istället för att vara en följare av samtidens strömningar visade sig Tove Lo tvärtom vara den första i en våg av mer autentiskt, kvinnligt artisteri. Billie Eilish. Lorde. Charli XCX. Ingen av dem hade varit vad de är i dag om inte en svenska med bar överkropp hade pekat ut riktningen. Med sin debut öppnade Tove Lo dörren till en idévärld stor nog att rymma alla de kvinnor som inte har varken lust eller avsikt att låta sig begränsas av musikindustrins normsystem. Min radar förmådde inte fånga upp varken potentialen i eller suget efter den platsen. Med facit i hand borde jag definitivt ha gett ”Queen of the clouds” ett högre betyg.

