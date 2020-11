Sara Martinsson: Mariah Carey skrev otroliga kärlekslåtar – utan att ha varit kär

I dessa tider av autofiktion kan det vara värt att påminna om kraften i fantasin. Den är ju verkligen något alldeles extra, en helt artspecifik förmåga hos människan! En riktigt fantasifull berättare kan fånga uppmärksamheten hos en hel värld. Det gäller för litteraturhistoriens största, för de bästa konstnärerna och filmskaparna. Och för musikerna.

Även om trenderna inom framför allt popmusiken till och från förespråkar det autentiska, är det den som klarar av att teckna den mest lockande fantasibilden av verkligheten som blir mest populär. Den som tvivlar kan fråga Mariah Carey.

Av alla de förtjänster som hennes just nu storsäljande memoar ”The meaning of Mariah Carey” kan stoltsera med är det nämligen sättet den uppvärderar fantasin på som är den stora behållningen. För att ha haft 19 (!) ettor på Billboard är ändå Mariah Carey som person förhållandevis okänd för den breda massan. Vad kan genomsnittsindividen egentligen säga om hennes privatliv? De flesta har kanske hört att hon som ung gifte sig med skivbolagsmogulen Tommy Mottola, att hon senare fick två barn i äktenskapet med Nick Cannon. Men var kommer hon ifrån? Hur blev hon, vid sidan av Whitney Houston, sin tids största souldiva?

Svaret finns att läsa mellan raderna i den över 400 sidor tjocka boken. Transportsträckorna är flera, för den som inte längtat efter att ta del av utvalda bibelord eller detaljer om inspelningen av soundtracket till floppfilmen ”Glitter” rekommenderas viss skumläsning.

Desto mer fascinerande är det att få följa med in i popstjärnans barndomshem. Föräldrarna skilde sig när hon var tre år. Hon växte upp med sin mamma, som är vit, och träffade bara sin pappa, som är svart, och sina två äldre syskon då och då. Vid dessa tillfällen var brodern ofta våldsam och systern gränslös. Hon ska ha, bland annat, tvingat i Carey droger, försökt sälja henne till en hallick och i ett raserianfall åsamkat henne svåra brännskador. Carey hade inte ens blivit tonåring innan allt detta skett.

Foto: MediaPunch/REX

Att musiken kan vara en flykt är oftast en kliché. Men i fallet Mariah Carey stämmer det verkligen. Hon gick rakt från den trasiga barndomen in i ett äktenskap med en man som kontrollerade både hennes karriär och liv. Ingenstans på vägen råkade hon på någon riktig kärlek. Samtidigt skrev hon de mest otroliga av kärlekslåtar. Nästan alla hennes tidiga hittar handlar om förälskelse, heter saker som ”Honey”, ”Always be my baby”, ”Dreamlover”, ”Visions of love”. Så hade hon aldrig ens varit kär. Aldrig haft en kille, bortsett från Mottola som hon mest verkar bara ha råkat gifta sig med.

Hela Mariah Careys berättande byggde på fantasier. Fantasier som nu gett Billboardettor under svindlande fyra hela decennier. Det är intressant att vad som skulle få en att få syn på exakt hur centralt det påhittade har varit för hela hennes musikaliska gärning skulle vara en biografi, som ju i alla fall påstår sig vara sann. Men nu framstår att hennes bästa låt heter ”Fantasy” som alldeles självklart.

19 ettor på Billboard Mariah Careys alla ettor på Billboardlistan: ”Vision of love” (1990) ”Love takes time” (1990) ”Someday” (1991) ”I don't wanna cry” (1991) ”Emotions” (1991) ”I'll Be There” (1992) ”Hero” (1993) ”Dreamlover” (1993) ”One sweet day” (1995) ”Fantasy” (1995) ”Always be my baby” (1996) ”Honey” (1997) ”My all” (1998) ”Heartbreaker” (1999) ”Thank God I found you” (2000) ”We belong together” (2005) ”Don't forget about us” (2005) ”Touch my body” (2008) ”All I want for christmas” (2019) Visa mer

