Sara Martinsson: Musikens nya ekonomi gör att få överlever

I ett stort porträtt i DN 2013 sa Oskar Linnros om vardagen som artist:

”Jag slår inte sönder några gitarrer utan placerar pengarna.”

Jag tänker på det här citatet och på Linnros när jag läser amerikanske kritikern William Deresiewiczs nya bok. Den heter ”The death of the artist: How Creators Are Struggling to Survive in the Age of Billionaires and Big Tech” och undersöker verkligheten som den fondsparande popstjärnan från Sundbyberg beskriver. Att vara artist betyder nästan aldrig längre att slå sönder gitarrer. I stället har de flesta i den kreativa sektorn börjat agera som vilka företagare som helst. Deresiewicz kallar, motvilligt, den nya yrkesrollen för ”den kreativa entreprenören”.

Den demokratisering av kulturindustrin som internet skulle erbjuda har förvisso gjort publicering tillgänglig för fler. Men den har också helt dirigerat om intäktsströmmarna. Där pengarna förr gick åtminstone hyfsat direkt från publiken till skaparna, går de nu från publiken till techbolagen. Deresiewicz menar att denna förändring är på väg att utplåna kulturens medelklass. De små aktörerna, hobbyprojekten för vilka pengar är bonus, är glada att kunna lägga upp låtar enkelt på Spotify. De riktigt stora, Håkan Hellström och hans gäng, är åtminstone ganska nöjda. De kan fortfarande fylla arenor.

Men alla där emellan försvinner. De tjänar nästan inget på inspelad musik. Turnéer är inte någon idiotsäker vinstaffär, många går bara precis runt på sina konserter. Därutöver kan man licensiera sin musik till tv eller reklam. Men sådana chanser är också begränsade. Runt det sistnämnda finns dessutom ett stigma, underblåst av oss kritiker som inte gillar när en artist ”säljer ut”.

I denna allt mer svårforcerade ekonomi tvingas kulturskapare som tidigare hade kunnat leva ganska bra på en lagom lyckad karriär lära sig allt om att bygga varumärke och göra marknadsanalys. Den kreativa entreprenörens dygn har fortfarande 24 timmar, men arbetet som hen förväntas lägga på allt som inte är själva skapandet tar mer och mer tid. I en av de hundratals intervjuerna i ”The death of the artist” berättar en musiker att han lagt av. Kraven från skivbolaget på att hela tiden synas på Instagram fick honom att känna sig som att han inte var med i ett band utan i en dokusåpa.

Ett vanligt argument är, som Deresiewicz påpekar, att det inte är någon mänsklig rättighet att kunna leva på att göra musik. Detta är dock inte de kreativa entreprenörernas dilemma. Visst kan ingen musiker utan publik kräva att vi ger hen pengar. Men vi lyssnar ju på Oskar Linnros! Han senaste skiva är ju riktigt bra! Det är bara det att nästan ingen av oss har betalat för att höra den.

Okej, vi har kanske ett Spotify-konto. Men alla vet vid det här laget att ersättningen som kommer upphovspersonen till del därifrån är minimal. Att få betalt för att göra musik som människor lyssnar på borde vara en rättighet, skriver Deresiewicz. De enda som inte verkar hålla med är techbolagen. Det är dags för en debatt som på riktigt vågar utmana dem.

