Sara Martinsson: När (tårögde) smörsångaren Albin Tingwall tar hem Idol ikväll är det ett tecken i tiden

I början av förra decenniet myntade den brittiska musikjournalisten Peter Robinson begreppet ”the new boring”. I kölvattnet av Adeles dominans på listorna trädde en lång rad nya artister fram med en, enligt Robinson, gemensam nämnare: de var alla otroligt tråkiga. Den mest lyckosamma av dessa nykläckta tröttmössor hette Ed Sheeran. I dag, mer än tio år senare, är det han som äger mittfåran, och i sin tur sätter trenderna som samtidens debutanter har att följa.

En snabb koll på den dagsaktuella Englandslistan speglar omständigheten väl. Bland veteraner som Taylor Swift, Drake och Beyoncé trängs en ny sorts popstjärnor: den nya, ”nya tråkiga” generationen, som består av unga, känsliga killar. Frontmännen heter saker som Dean Lewis, Lewis Capaldi, Joji, Benson Boone och Cian Ducrot och de firar just nu kommersiella triumfer med hitlåtar av smäktande fason. Inte heller Sverige har undgått trenden. Teddy Failure, Björn Holmgren och Alex Järvi är bara några svenskar som verkar i snarlik stil.

När TV4:s talangtävling ”Idol” nu gör sig redo för fredagskvällens storslagna avslutning görs det följdriktigt nog efter en säsong fylld till brädden av det nya, ”nya tråkiga” och både Benson Boone och Dean Lewis har under hösten varit gästartister i programmet. Luka Nemorin, värmlänningen som slutade på femteplats, tolkade både Capaldi, Sheeran och Lewis, den sistnämnde sjöng han senare en duett med. Finalisten Albin Tingwall säkrade sin finalplats i Tele 2 Arena bland annat genom att även han göra en Sheeran-låt.

Ed Sheeran uppträdde framför Buckingham palace när Drottning Elisabeths 70 år på tronen firades i somras. Foto: Mirrorpix / MEGA

Melankoliska pianoslingor, hjärtskärande lyrik och akustiska gitarrer ligger tunga som novemberhimlen över mittfåran. Att listmusiken till och från är tråkig är dock knappast något nytt. De flesta musikaliska eror har vid något tillfälle fått klä skott för att vara just trista. Speciellt åren i mitten av 1980-talet brukar betraktas som en historiskt sömnig epok. Många kritiker har pekat ut dessa år, när den digitala produktionstekniken började ta fart, syntarna gjorde sitt intåg i rocken och programmerade trummor satte tempot i hitlåtar av artister som Phil Collins, Lionel Richie och Sting, som de tristaste i pophistorien.

Till och med forskning har konstaterat att denna period var exceptionellt fadd och enahanda. 2015 genomfördes en engelsk studie, publicerad i tidskriften Royal Society Open Science, där man genom ett dataprogram närgranskade den stilmässiga variationen hos historiska hitlåtar. Bottennoteringen kunde dateras till 1986. Den populära musiken då var, oavsett genre, synnerligen likriktad, antagligen på grund av att den teknologiska utvecklingen lockade många av tidens musikskapare att testa samma nya grepp i studion, samtidigt.

Den litterära verkshöjden är sällan högre än i en genomsnittlig Tinder-diss

Även i dag är det kommersiella toppskiktet strömlinjeformat och teknik och digitala verktyg har nästan helt utrotat bandet som fenomen. De flesta killarna i den nya, ”nya tråkiga” musikgenerationen är födda en bra bit efter internets genombrott. För många har det varit överlägset krångligare att skaffa kompisar med liknande musikintresse och replokal än att spela in sig själva och lägga upp på Tiktok. Att man vid en snabb lyssning knappt kan skilja Dean Lewis otrohetsballad ”Be alright” från Benson Boones separationshit ”Ghost town” är alltså inte konstigt. Rådande teknologiska omständigheter har stöpt dem i samma form.

Naturligt nog dominerar också det personliga, melankoliska berättandet. Lewis Capaldi har förvisso hävdat att hans hit ”Someone you loved” handlar om hans farmor. Men de flesta lyssnare tolkar nog ändå den och övriga låtar i genren som enkla meditationer över den romantiska kärlekens vedermödor. Lyriken är inte avancerad. ”Maybe you'd be happier with someone else. Maybe loving me's the reason you can't love yourself” sjunger Benson Boone i ”Ghost town”. Den litterära verkshöjden är sällan högre än i en genomsnittlig Tinder-diss.

Phil Collins uppträder på Little Dreams Foundation gala i Miami Beach, Florida 2018. Foto: Ron Elkman

Ändå tycks alltså publiken träffas rakt i hjärtat av dessa ensamma, unga män. Precis som vid mitten av 1980-talet när mittfårans artister var lika hatade av kritikerkåren som de var älskade av lyssnarna går de nya, ”nya tråkiga” hem i stugorna. Då talade man om Thatchers och Reagans ödesdigra effekt på musikernas kreativa mod. I dag kanske vissa skulle skylla på despoter österut som satt så stor skräck i västvärlden att varken de stora skivbolagen eller artisterna de marknadsför vågar sticka ut hakan.

Men en sådan (bort)förklaring är givetvis inte vattentät, publiken får vad den vill ha. Och det senaste decenniet har vi gång på gång, och med stor tydlighet, visat att vi inte vill bli överraskade. Tv och film brottas ständigt med utmaningen att det enda som är riktigt lönsamt att satsa på är uppdaterade versioner av gamla succéer. I de nya, ”nya tråkiga” artisterna har popmusiken sin motsvarighet. Känsliga killar som gör mjuka ballader om hjärta och smärta kan liksom inte slå fel. Ända sedan början av förra seklet har smörsångaren, i lite olika utförande, rönt framgångar. Krisåret 2022 befinner han sig i ytterligare en guldålder. När den sammetsröstade och tårögde Albin Tingwall vinner ”Idol” i kväll är hans seger bara ytterligare ett tecken i tiden.

