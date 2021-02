Sara Martinsson: Obama och Springsteen kan få en luttrad cyniker att tro på (nästan) allt de säger

Poddformatet är förrädiskt. När röster börjar tala till en riktigt nära ens öra uppstår en omedelbar närhetskänsla. Så också när Barack Obama introducerar första avsnittet i hans och Bruce Springsteens just lanserade poddserie för Spotify. Med ”Renegades: born in the USA” vill de, förklarar ex-presidenten, undersöka möjligheten att hitta en ny, enande berättelse för USA.

Det explosiva politiska läget i nationen blir en tacksam brygga för att leda in samtalet på rasism, utanförskap, klass och manlighet. Den avskalade miljön i Springsteens studio i New Jersey bidrar till upplevelsen av autenticitet. Man luras faktiskt att tro på bilden som de tecknar av att vara som vilka killar som helst.

Det första avsnittet heter ”Outsiders”. Obama beskriver hans och Bossens vänskap som oväntad, eftersom de ju är så otroligt olika. Att man köper dessa sökta positioneringar från två ultrapriviligierade maktmän har förstås allt att göra med deras gemensamma geni. De har båda uppnått sin ikonstatus tack vare otrolig berättarförmåga. På varsitt håll har de sett och tolkat den moderna amerikanska erfarenheten på sätt som saknar motstycke inom deras respektive fält. De kan få även den mest luttrade cyniker att tro på (nästan) allt de säger.

Således är idén att låta dem i åtta delar diskutera den typen av svåra frågor som just nu sliter det amerikanska folket itu en av den betalande strömningsjättens bästa hittills. Om några har förmågan att nå fram till lyssnare som värjer sig för samtal om vit skuld eller manliga misslyckanden så är det duon Obama/Springsteen.

Illusionen att de gör ”Renegades” för att de tycker så mycket om att prata med varandra håller i sig ända till slutet av det första avsnittet. Då kommer en ny röst in och läser upp historiens längsta namnlista över involverad personal i en poddproduktion. Och så kommer man på att just det, den där känslan av närhet som uppstår är ju själva anledningen till att poddar blivit sådan big business. Spotify-cheferna kommer att få fina bonusar i år med.

Läs fler texter av Sara Martinsson