Sara Martinsson: Så gjorde Justin Bieber det bästa av pandemiläget

Härom kvällen satt jag i ett zoom-möte med Justin Bieber. Vi var tyvärr inte ensamma. Tillsammans med något hundratal andra musikjournalister var jag inbjuden att lyssna på den nyfrälste popstjärnans kommande album. Bara ett år efter att han släppte sin senaste skiva har han gjort en till. Nu hade han bänkat sig framför surfplattan i sin enorma kåk i Los Angeles för att själv presentera låt för låt från ”Justice”. ”Den heter så för att mitt namn betyder ’justice’” förklarade han stolt. Sedan följde en dryg timme av att han beskrev exakt hur mycket och på vilka sätt han verkligen älskar sin fru.

En hel del kan sägas om den här typen av konstruerat intima pr-upplevelser. Man behöver inte ens vara cyniker för att känna att man reat ut sitt känsloliv när man sitter där vid datorn och flinar åt att en popstjärna dansar med en nallebjörn. Med det inte sagt att just den här artisten, eller kanske framför allt hans skivbolag, gör saker fel. Tvärtom, betraktar man musikindustrins hälsostatus våren 2021 så tillhör Justin Bieber dem som läst rådande läge klarast.

Vad vi hört mest om senaste året är hur musiker och artister lider svårt ekonomiskt. Detta stämmer. Så många har sina främsta inkomster knutna till att uppträda inför publik. Men en ganska lite uppmärksammad konsekvens av pandemin är att samtidigt som livescenen i princip är stendöd så fortsätter inspelad musik att dra in alltmer pengar. Intäkterna har ökat stadigt under de senaste fem åren, och 2020 ser inte ut att vara något undantag. Bara i USA drog inspelad musik in ungefär 12 miljarder dollar under pandemiåret. En ökning med 9 procent jämfört med 2019. Motsvarande trend syns på andra nyckelmarknader, som Storbritannien och Tyskland.

De stora vinsterna står förstås strömningstjänsterna för. I USA ökade antalet tecknade prenumerationer hos Spotify et al med över 14 procent. Om utvecklingen håller i sig närmar sig musikindustrin mer och mer de rekordhöga intäkterna från åren innan millennieskiftets stora kris. Detta är goda nyheter för artister av Justin Biebers kaliber. Den omdiskuterade ersättningsmodellen som exempelvis den svenska strömningsjätten tillämpar innebär som bekant att de redan stora tjänar mer. Tillhör man industrins globala toppskikt är en satsning på hög utgivningstakt och kreativt användande av de digitala möjligheterna ett strålande sätt att få pengarna att fortsätta rulla in, även utan världsturnéer.

Således gjorde Bieber helt rätt när han direkt efter släppet av ”Changes” gick in i studion för att spela in nytt. Han gjorde också helt rätt när han lät ett filmteam följa processen i en dokumentär publicerad på Youtube. Redan en vecka innan ”Justice” kommer ut är den ett gott exempel på hur världens största artister kan göra det bästa av covid-situationen. Privilegiet gäller dock just bara dem. Medan Bieber kan dansa på zoom länge till blir läget allt mer kritiskt för hans mindre framgångsrika kollegor. För dem saknar ännu såväl strömningstjänsterna som branschen i stort ett godtagbart svar.

