Sara Martinsson: Så inspirerar Avril Lavigne en ny generation artister

”Nej, det är inte alls ålderskrisinducerande att min småstadsgymnasietid fortsätter att hemsöka årets unga artister”, skrev nyligen DN:s Melodifestivalenbevakare Matilda Källén. Akterna hon syftade på var Malou Prytz och Tribe Friday. Två mellotävlande som båda hämtat sina influenser från en stil vars själva urmoder just gjort comeback.

Det handlar förstås om Avril Lavigne. Hon, som slog igenom 2002, blott 18 år gammal. Hon, som gjorde klistrig punkpop och fick alla att sjunga med i ”Complicated” och ”Sk8er boi”. Med sina kajalinramade ögon och energiska sångstil var hon en efterlängtad kontrast till den välproducerade, lättsmälta musik som dessförinnan hade dominerat topplistorna. Britney Spears utdragna, sexiga vokaler byttes som över en natt mot Avrils ordrika, högljudda stacatto.

Hon var inte ensam just då om att sälja multum med ett gitarrbaserat, ”kaxigt” sound. Wheatus hade precis haft en jättehit med ”Teenage dirtbag”. Blink-182 hade tagit steget från det alternativa till mainstream och därmed var en ny, kommersiellt gångbar rockvåg på väg att växa fram. Under de tjugo år som gått sedan dess har dock både den och Avril Lavignes framgångar fallit lite i glömska.

Stilen som hon var med och populariserade utvecklades snabbt vidare till det vi i dag kallar för ”emo”. Band som My Chemical Romance, Fall out Boy och Panic! At the disco sprang iväg rakt in i en ny genre där egentligen bara gitarrerna fick följa med. När The New Yorkers Jia Tolentino 2017 skrev om hur unga vuxna i USA vallfärdade till nostalgifester med emo-tema var det de denna, mörkare del av det tidiga nollnolltalet som fick uppleva den smickrande retroeffekten. Nästan ingen har pratat om punkpoppen från ungefär samma tid. Avril Lavigne har man, med undantag för någon enstaka lyckad singel, mest sett på skvallersidorna.

Men nu är hon alltså tillbaka. Både med en egen skiva och som otvivelaktig influens i ny musik. I det internationella perspektivet har rapparen The Kid Laroi och singer/songwritern Olivia Rodrigo gjort succé senaste året med varsitt debutalbum tydligt präglat av den stil som Lavigne lade grunden till. Båda dessa unga artister är intressant nog födda 2003, ett år efter originalets genombrott.

Bild 1 av 4 Artisten Olivia Rodrigo är född 2003. Foto: John Salangsang/TT Bild 2 av 4 ... det är också emo-rapparen The Kid Laroi. Foto: Brandon Bowen Bild 3 av 4 ... liksom Malou Prytz, vars låt ”Bananas” inledde årets Melodifestival. Foto: Janne Danielsson, SVT Bild 4 av 4 I Melodifestivalen ställde Tribe Friday upp med den sockersöta punkpopbomben ”Shut me up”. En spegling av Avril Lavignes ”Sk8er boi” ur manligt heteroperspektiv, om man så vill. Bildspel

Också Malou Prytz kom till världen 2003. Ändå kunde Matilda Källén i sitt omdöme om hennes mellobidrag ”Bananas” konstatera att den innehöll hela ”35 procent Avril Lavigne”. De något äldre Tribe Friday i sin tur är förvisso stora emo-fans. Men i Melodifestivalen ställde de upp med sockersöta punkpopbomben ”Shut me up”. En spegling av ”Sk8er boi” ur manligt heteroperspektiv, om man så vill.

Stjärnorna står alltså helt rätt för en återkomst för anti-Britney. ”Love sux”, Lavignes just släppta album, är redan en större succé än något hon har gett ut sedan debuten. The Guardian uppmanar i sin recension läsarna att ”festa som om det vore 2002”. Rolling Stone fyrar av fyra av fem i betyg och kallar skivan en ”absolute killer”. Spin skriver att Lavigne nu har cementerat sin status i punkpopgenren.

Med gäster som Machine Gun Kelly och Mark Hoppus från Blink-182 attackerar hon sitt material med samma explosiva energi som förr. Killar är fortfarande ”bois” och låtarna har titlar som ”Bite me” och ”F.U”. Varje ton och stämning ger sken av att den nu trettiosjuåriga Lavigne har velat sätta hela sin tonårstids estetik i spel, såväl mot rådande retrotrend som mot sin egen erfarenhet. Hon sjunger med samma höga angelägenhet i rösten. Men den frenesi som när hon var yngre lät som en rockpose bottnar bättre i dag. Nu är hon ju en människa som levt. Med allt vad det innebär av vidgat känsloregister.

”Att en musikalisk trend driven av unga artister nu utmanas av originalet självt bäddar helt klart för en intressant vår på listorna.”

Resultatet är måhända inte någon konstnärlig triumf. ”Love sux” lär inte vinna särskilt många priser. Icke desto mindre är den dock ett mycket spännande kulturellt fenomen. Att en musikalisk trend driven av unga artister nu utmanas av originalet självt bäddar helt klart för en intressant vår på listorna. Avril Lavigne kan faktiskt ha gjort skivan som tar henne tillbaka till toppen.

