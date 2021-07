Sara Martinsson: Starka kvinnokroppar har blivit en svag klyscha i träningsreklamen

En sommar för många år sedan gick den amerikanska filosofen Susan Bordo igenom en separation. Som terapi eller som flykt eller bara som tidsfördriv började hon gå till gymmet. I boken ”The male body” (1999) beskriver hon processen att stärka kroppen som ett försök att skydda sin smärtande insida mot ytterligare sår. Hon byggde inte muskler så mycket som hon byggde en rustning.

Jag tänker på denna berättelse oftare och oftare när jag tänker på en stark, kvinnlig fysik. Jag har förstått att en sådan kan bära så många olika värden, varav de allra flesta tjänar till att maskera den onämnbara skörheten som finns inuti. I reklamen möts kvinnor ständigt av budskap om hur en stark kropp är lika med en stark person. Träningsindustrin matar oss med bilder av glada kvinnor vars muskler spänner under huden som ett kvitto på deras robusta karaktär.

Den svenska träningsplaggsproducenten Stronger deklarerar på sin sajt att ”kvinnor förändrar världen genom att följa sina hjärtan, leva sina drömmar”. Protein.se, som säljer kosttillskott, uppmanar mig att bli den starkaste versionen av mig själv via pulver. (Her)cules säljer sport-bh:ar och tights som inte ska vara kläder så mycket som ett ställningstagande, för att jag ska ”göra exakt vad jag vill när jag vill”. Jag vill ofta bränna ner hela samhället och bygga ett nytt, eget. Men jag tror kanske inte att det är riktigt vad de menar.

De senaste ungefär tio åren har en i grunden positiv utveckling skett vad det kommer till kvinnors fysiska aktivitet. Där att bygga muskler och vara stark tidigare främst varit en manlig sysselsättning med inspiration hämtad från kroppsbyggarkulturens posterpojke Arnold Schwarzenegger har fler och fler kvinnor också hittat till skivstänger, viktskivor och hantlar.

Styrketräning är den snabbast växande träningsformen bland kvinnor och studier visar att den har god effekt på vårt mående, inte minst mentalt. Lyftande kvinnor kan ofta förenas i en upplevelse av att självkänslan ökar i takt med att man klarar allt tyngre lyft. Vittnesmålen är var för sig anekdotiska. Men sammantagna tecknar de bilden av en ny, kollektiv erfarenhet.

Den som tror att fitnessbranschen är en ideologiskt driven verksamhet med jämställdhet som mål och mening lurar förstås sig själv

Kvinnor mår, precis som män, bra av att vara starka i kroppen. Av detta skäl kan man lätt tro att träningsindustrins peppande budskap som ”lift like a girl!” eller ”Strong is the new skinny!” kommer från en odelat välmenande plats. Det är väl bara fint att gymkedjorna strösslar reklamen med bilder på fysiskt starka kvinnor?

Marknadsekonomin som tidigare bara velat att vi ska svälta oss och må dåligt vill ju plötsligt att vi ska äta och må bra! Men den som tror att fitnessbranschen är en ideologiskt driven verksamhet med jämställdhet som mål och mening lurar förstås sig själv. Kvinnor styrketränar mer i dag för att vi mår bra av det. Men också för att industrin behöver även våra pengar.

Ju mer de kommersiella träningsaktörerna expanderar, desto viktigare blir det att de når både kvinnor och män. Den gamla ordningen där nästan bara män tränar på gym fungerar inte om tillväxten i branschen ska kunna fortsätta peka så våldsamt uppåt som den gjort sedan millennieskiftet. Ska vi kunna ha ett Sats eller Nordic Wellness i varje kvarter måste ALLA träna. Det samma gäller för producenter av kosttillskott och proteinberikade livsmedel. Vi skulle inte kunna ha butikshyllor som bågnar under ett så omfattande utbud som i dag om inte både män och kvinnor var intresserade av att bli starka.

Att tala om starka kvinnokroppar som en väg mot feministisk revolution så som marknadskrafterna inom fitness i dag gör är att göra kvinnokampen en otjänst

Så har också nyhetssajten Breakit nyligen visat att både kvinnofokuserade Stronger och protein.se ägs av män. Snacket om att träningskläderna är hyllningar till starka kvinnor och att proteinpulvret säljs ”från en tjej till en annan” visade sig mest vara så kallad ”femwashing”, reklam via feminism.

Själv fick jag ett mejl från den manlige ägaren av (Her)cules. Han ville att jag skulle skriva krönikor gratis på företagets sajt, för att jag ”gillar att skriva, gillar att träna och ogillar orättvisor”. Jag gillar att äta och betala hyran också, men sådant ryms liksom inte riktigt inom den kommersiella träningsfeminismens projekt.

Att tala om starka kvinnokroppar som en väg mot feministisk revolution så som marknadskrafterna inom fitness i dag gör är att göra kvinnokampen en otjänst. ”En kultur som idealiserar, fetischerar, är beroende av det hårda och ogenomträngliga är en kall och oförlåtande plats att vara på”, konstaterade Susan Bordo redan 1999. Det finns en tid att bygga rustningen och en tid att ta av den, menade hon vidare. Ge inte den starka kvinnan fler slagord. Ge henne en kram.

Sara Martinsson är medarbetare i DN Kultur och gav i våras ut boken ”Knäböj – om kvinnor och styrketräning” (Weyler förlag).

