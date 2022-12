Sara Martinsson: Stormzy är hjärtekrossad och drar sig inte för att berätta det

Medan svenska kultursidor fylls av tanketexter om tre killar som åkt på pappaläger i SVT är den känslige mannen på tapeten även i musiken. Efter en ambitiös pr-kampanj gick Stormzy i förra veckan rakt in på förstaplatsen på Englandslistan. Den 29-årige rapparen blev den förste att på allvar popularisera grime när han slog igenom för knappa decenniet sedan. Den klubbinfluerade stilen med skarp, politisk blick gick med hans megahit ”Shut up” från subkultur till mittfåra.

Den unge talangens flörtar med breddpubliken och samarbeten med Ed Sheeran landade illa hos den äldre kollegan Wiley. 2020 släppte han ”Eediyat Skengman”, en disslåt som kickstartade en beef mellan de båda artisterna som fortfarande pågår, om än lågfrekvent. Dramaturgin är den välkända: ung kille från kaxig subkultur slår igenom stort och anklagas därefter för att ha svikit sina ideal.

Sedan dess har Wiley blivit cancellerad, av liknande skäl som lett till att Kanye West nu befinner sig i samma sits. Stormzy, i sin tur, har gjort slut med sin tjej.

Sådan är historien bakom ”This is what I mean”. En soulinfluerad, fjäderlätt tredje skiva från en artist som gått från att klä sig i skottsäker väst till att på de nya promobilderna sitta bakåtlutad i stickad tröja. I den åtta minuter långa, inledande ”Fire + water” viskar han med darrande stämma ”please stay”, ”don’t let me go”. I ”Firebabe” sjunger han om hur hans ex såg ut som en ängel och fick varje rum att lysa upp. Den tidigare så stridbare rapstjärnan är hjärtekrossad, och drar sig inte för att berätta om det.

För den som inte har nära till att trycka på den röda stalker-knappen är transformationen ganska ljuvlig att följa. Den sköra sida som Stormzy visar skänker ytterligare dimensioner till den ofta utskällda hiphopmaskuliniteten. Att han omfamnas av så många lyssnare tyder också på att mansnormen är mer töjbar än vad kritikerna av ”Tre pappor” tycks tro. De allra flesta av oss vill nog trots allt helst att män bara ska få vara människor.

