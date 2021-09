Sara Martinsson: The Kid Laroi riskerar att ta död på genren han verkar i

Sommaren 2021 tillhörde The Kid Laroi. När vi nu träder in i hösten har hans singel ”Stay” toppat Billboard i nästan två obrutna månader. Låten, en upptempohistoria med svepande åttiotalssyntar och Justin Bieber som gäst, har strömmats fler än 100 miljoner gånger i veckan.

Succén har smittat av sig på The Kid Larois mer än ett år gamla mixtape ”F*ckl ove”. Sedan släppet i juli i fjol har skivan kommit i hela tre nya utgåvor.

Den senaste, ”F*ck love 3. Over you”, seglade i augusti även den upp i toppen på Billboard, efter 53 veckor på lägre positioner på listan. Också här i Sverige har The Kid Laroi varit de senaste månadernas största artist. ”Stay” ligger stabilt överst bland Spotifys mest spelade låtar och ”F*ck love” har varit det mest populära albumet vecka ut och vecka in.

De här framgångarna är intressanta av flera skäl. Att ingen av de stora, svenska tidningarna har skrivit om The Kid Laroi, vars första världsturné utannonserades häromveckan, överraskar kanske inte. Sedan gangsterrapvågen visat oss att det går alldeles utmärkt att bli popstjärna i dag utan att ha de etablerade mediernas uppbackning är vi vana vid att strömningssiffror inte matchar svenskspråkiga träffar på Google. Mer spännande är vad The Kid Laroi kommer ifrån, och vart han är på väg.

Han var bara fjorton när han lade upp sitt första mixtape på Soundcloud. Då hade han redan signerat ett utvecklingskontrakt med Sony Music i hemlandet Australien. På den vägen fick han tidigt uppdraget att turnera som förband till rapparen Juice WRLD, hans stora inspirationskälla. Idolen tog den unge australiern under sina vingar. Fram till sin död i december 2019 var Juice WRLD The Kid Larois mentor.

Vi kommer att minnas det tidiga 2020-talet som åren då listorna ockuperades av emorappare som såg ut och lät som om de ville vara med i Blink-182

Skickligt nätverkande är alltså en av förklaringarna till att en tonåring från södra förorterna i Sydney kunde avancera så snabbt på den amerikanska emorapscenen. Trenden har rört sig långsamt genom de många subkulturella lagren under hela 2010-talet. Tillsammans med Juice WRLD satte de tillika för tidigt avlidna Lil Peep och XXXTentacion tonen, med influenser hämtade lika mycket från millennieskiftets poppunkvåg som från den mest kommersiellt lyckosamma hiphoppen.

När stilen sedan formligen exploderade in i mainstream har artister som Post Malone, Lil uzi vert och Trippie Redd tagit den vidare till att bli samtidens kanske mest definierande.

Vi kommer att minnas det tidiga 2020-talet som åren då listorna ockuperades av emorappare som såg ut och lät som om de ville vara med i Blink-182. Deras trummis, Travis Barker, är för övrigt en av de mest eftertraktade att samarbeta med bland artister i genren. När rapparen Machine Gun Kelly i fjol bytte stil till renodlad poppunkartist på albumet ”Tickets to my downfall” fanns Barker med som exekutiv producent.

Det är alltså i detta landskap som The Kid Laroi gjort sin rekordartade färd mot toppen. Genom att använda sig av alla de typiska markörerna för emorappen, från texter om att vara ledsen framförda med högt röstläge till den melodiska rapstilen som gränsar till sång, har han lyckats skjuta sig rakt in i den internationella popeliten. Han är den yngsta australiska artisten att någonsin toppa USA-listan. Hans musik har redan strömningssiffror som räknas i miljarder.

Så fort subkulturella företeelser paketerats och lanserats av storbolag brukar slutet för trenden redan vara nära

Man skulle kunna tro att allt detta innebär att hans framtid bara ser ljus ut. Men då förstår man inte de nyckfulla topplistornas inneboende logik. Subkulturella företeelser läcker ofta in i mainstream. Men så fort de paketerats och lanserats av storbolag brukar slutet för trenden redan vara nära.

I samma andetag som den här sommarens hetaste artist radar upp listettor, får hänga med porrstjärnor och ta ekonomitips från Elon Musk drar alltså emorappen sin sista, plågade suck. Bli inte förvånad om historieböckerna kommer att skildra The Kid Laroi endast som detta: en intet ont anande tonåring som råkade ta död på genren han själv verkade i.

