Sara Martinsson: Var finns gangsterrappen på regeringens Spotifylista?

När en regering som ämnar instifta en kulturell kanon släpper en Spotify-lista finns förstås goda skäl att betrakta den med kritisk blick. Ska vi tolka ”Songs from Sweden” som ett inlägg i debatten? Kommer svenska skolbarn i framtiden att, bredvid Evert Taube och Cornelis Vreeswijk, även tvingas sjunga Christer Sjögrens ”I love Europe”?

Nu ingår det förvisso i EU-ordförandeskapet att via strömningsjätten spänna nationens musikaliska muskler. På unionens officiella konto finns redan spellistor från bland annat Frankrike, Kroatien, Portugal och Tyskland. Den svenska är dock avsevärt biffigare, vad stjärnstatus anbelangar. Sedan Brexit är Sverige störst i EU på musikexport. Ingen annan kan stoltsera med storheter i paritet med Abba, Robyn, Roxette, Avicii och Max Martin.

De senaste årens största artist, Einár, saknas exempelvis – liksom hela den för samtida svensk musik så inflytelserika gangsterrappen.

Således är det den kommersiella framgången som betonas i urvalet. Alla Billboard-topparna finns med, liksom skiktet strax därunder. Säga vad man vill om Europe, Tove Lo, The Hives och The Cardigans. Den svenska regeringens upptagenhet vid internationell framgång är löjeväckande. Ända sedan man 1997 började dela ut det årliga musikexportpriset har Rosenbad svassat för de mest populära i klassen. Till nuvarande makthavares försvar ska sägas att höviskheten åtminstone varit neutral inför politisk färg.

Konsekvensen blir en blindhet inför allt som rör sig under de av branschen sanktionerade framgångarna. De senaste årens största artist, Einár, saknas exempelvis. Så gör för övrigt hela den för samtida svensk musik så inflytelserika gangsterrappen. ”Songs of Sweden” ger i stället intrycket av att vår scen består nästan bara av storsäljande jättar och folkanstruket vemod (läs: Jan Johansson, Monica Zetterlund, First Aid Kit och andra).

Det är inte utan att man undrar hur Kristerssons gäng ska klara av att formulera en hel kulturkanon, när de inte ens kan sätta ihop en Spotify-lista som visar på fullständig bredd.

