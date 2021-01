Sara Martinsson: Vilket ödesmättat och märkvärdigt år vi har bakom oss – 1984, alltså

Jag vet inte hur ofta jag under 2020 hörde någon säga: ”Det här året kommer vi att minnas hela våra liv.” En global pandemi, världsomspännande proteströrelser, ett kaotiskt presidentval i USA … Att uppleva 2020 kändes på många sätt som att befinna sig mitt i en perfekt storm. Som om det finns årtal mot vilka alla tidens strömmar rör sig.

Jag tänker på detta när jag läser den pophistoriska boken ”Can't slow down”, utgiven precis innan 2020 blev 2021. I stället för att välja ut ett enskilt konstnärskap, en scen eller ett skivbolag, som brukar vara normen för musikjournalistik i bokform, har författaren Michelangelo Matos riktat in sig på ett enda år. Intressant nog 1984, ett årtal som redan innan det inföll bar en historisk air tack vare George Orwells framtidsdystopi. Kanske förebådade den litterära klassikern stora, verkliga händelser. Åtminstone lyckas Matos skriva fram en sådan känsla, när han noggrant och detaljerat lyfter fram fakta på fakta som skapar upplevelsen att också 1984 var ett år att komma ihåg.

För 1984 var året för album som Michael Jacksons ”Thriller”, Princes ”Purple rain” och Madonnas ”Like a virgin”. Året för epokgörande hittar som Stevie Wonders ”I just called to say I love you”, Lionel Richies ”Hello”, Phil Collins ”Against all odds”, George Michaels ”Careless whisper” och Frankie Goes to Hollywoods ”Relax”. Betraktade sida vid sida framstår alla dessa enorma succéer som många nog att kunna täcka en hel livstid. Det är faktiskt nästan svindlande att tänka sig att de, och oerhört många fler, utspelade sig under ett och samma år.

Madonna i mars 1984. Foto: DPA/Alamy

Men inte nog med det. 1984 var också året då den första Macintosh-datorn lanserades, med allt vad det i förlängningen skulle komma att innebära för musikindustrin. Det var också då som kassetten passerade vinylen i försäljningssiffror, och som cd:n började erövra marknadsandelar. Den digitala tekniken flyttade in i musikstudior, förändrade, förenklade och tillgängliggjorde hela inspelningsprocessen för många fler. 1984 var alltså på samma gång året både för de gigantiska försäljningssuccéerna – och för en demokratisering av hela musikens ekosystem. Vi lever fortfarande med konsekvenserna av dessa historiska milstolpar.

Kanske är det just därför som att tänka på 1984 fortfarande känns lite som att tänka på framtiden. Även om Michael Jackson, Prince, George Michael, David Bowie och många fler av det årets fixstjärnor inte längre finns med oss är effekterna av tiden som de dominerade ännu inte utredda. De faktiska följderna av digitaliseringen, och vem som ska tjäna pengar på den, är fortfarande det största temat för alla diskussioner som berör musikbranschen.

Vidgar man perspektivet ytterligare, som Matos gör i sin bok, blir det också tydligt hur många av vår tids ödesfrågor som föddes 1984. Bara ett år senare upptäcktes till exempel det första hålet i ozonlagret. Den stora svältkatastrofen i Afrika blev ett startskott för en ny nivå av medvetenhet om behovet av global solidaritet. Ett samtal som varit i allra högsta grad aktuellt nu igen, när hela jordens befolkning drabbats av ett och samma virus.

Så knyts ett historiskt år samman med ett annat. Att studera topplistornas övre skikt är en välbeprövad metod för att försöka säga något om samtiden. ”Can’t slow down” lyckas med konststycket att göra detta utan att analysen på något sätt framstår som krystad eller sliten. Tvärtom väcker boken aningen av en undran om inte magi trots allt ändå finns. Det är en känsla alla som tagit sig igenom 2020 kan behöva få uppleva.



