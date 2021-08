Sara Martinsson: Zara Larssons Sommar går rakt in i hjärtat

Årets sista sommarpratare säger att hon ”mår dåligt varje gång tidningarna skriver om ’världsartisten Zara Larsson’”. Hon är inte ensam. Den 23-åriga sångerskan har getts en märkligt upplyft position av svensk media. Vi talar om henne som om hon vore Lady Gaga. Men hon har fortfarande långt dit. Tredje albumet, ”Poster girl” från tidigare i år, är helt okej. Hur gärna hon än vill klarar Zara Larsson ännu inte att som de stora stjärnorna slå hål på sin egen fasad. Hon låter oftast mest duktig.

Man skulle kunna tänka sig att samma problem borde gälla även här. Henrik Johnsson, ständig producent för ”riktiga” Sommarkändisar, lyckas sällan skruva sina program bortom det tillrättalagda. Via Instagram har dagens värd själv dessutom meddelat att hon började skriva manus kvällen innan inspelning. Skulle detta bli årets antiklimax i P1-tablån?

Glädjande nog är resultatet tvärtom 90 ljuvliga minuter. Zara Larsson möter lyssnaren från soffan i sin lägenhet. Hennes ton är en helt annan än när hon debutpratade 2015. Då talade hon brinnande om feminism och om att hon skulle nå toppen. Sex år senare låter hon avmätt, blasé. ”Grå”, som hon själv uttrycker det.

Minnen av hennes tidiga tonår radas upp. Bråken i familjen. Kompisarna som svek. Alla fyllor. All otrohet. Allt gråzonssex

Man kan säga mycket om popstjärnor som gnäller över kändisskapet. Men denna senmodernitetens mest utslitna trop är inte Zara Larssons ärende. I stället använder hon sin position som privilegierad och uttråkad till att skriva fram konturerna av en riktig människa. Skräpet bakom fasaden. Allt det där som saknats förut!

Fragmentariska minnen av hennes tidiga tonår radas upp. Bråken i familjen. Kompisarna som svek. Alla fyllor. All otrohet. Allt gråzonssex. Hur tonåringens jakt på bekräftelse finns där under ytan hos den unga kvinnan som i dag inte kan släppa sin mobil. Som får panik när hon ser sitt namn i en rubrik, men som samtidigt hela tiden söker upp situationer där just det kan hända.

Man har hört sommarprat med tydligare linje och mer väl avvägda ord. Men sällan har man som lyssnare känt sig så nära rösten i studion. Zara Larssons andra Sommar i P1 går rakt in i hjärtat. Man önskar att hon kan ta med sig samma kraft, nerv och unika blick in i musiken från och med nu. För detta är faktiskt det bästa hon gjort hittills.

