Sarah Harding från Girls Aloud är död

Girls Aloud bildades i programmet ”Popstars: The Rivals”. Syftet var att sätta samman en tjejgrupp och ett pojkband som skulle tävla om att nå förstaplatsen på topplistorna i Storbritannien i juletid. Girls Aloud vann kampen med sin singel ”Sound of the underground”.

Gruppen fick fyra topplisteettor och 21 singlar totalt på brittiska topplistan. De vann en Brit Award för ”The promise” 2009.

Sarah Harding var född i Manchester och arbetade som servitris och bartender innan hon slog igenom som sångerska. Hon spelade även i tv-serier och filmer och var programledare för olika realityprogram. 2017 vann hon Storbritanniens kändisversion av ”Big brother”.

Hon diagnosticerades med bröstcancer och släppte memoarerna ”Hear me out” tidigare i år. Bröstcancern spred sig till andra delar av kroppen och hon gick i augusti ut med att hon inte hade lång tid kvar att leva.

Sarah Harding blev 39 år.