Sarah Polley berättar minnen av sexuellt våld och Terry Gilliams ovarsamhet

Bok Sarah Polley ”Run towards the danger. Confrontations with a body of memory” Penguin Press, 258 sidor Visa mer

I dokumentären ”Stories we tell” (2012) gick kanadensiska skådespelaren och filmregissören Sarah Polley som en privatdetektiv igenom sin familjehistoria. Något stämde inte. Hon avslöjade en hemlighet.

Dokumentären blev nog Polleys regigenombrott, trots att hennes Alice Munro-filmatisering ”Away from her”, med Julie Christie som kvinna som drabbas av alzheimer, några år tidigare gett henne en Oscarnominering för bästa manus. ”Run towards the danger. Confrontations with a body of memory” kan beskrivas som en samling essäer om händelser i hennes liv. Här visar Sarah Polley åter att hon kan få ut mycket av att fördjupa sig i minnen, granska dem, ifrågasätta dem.

Hon har en egen metoohistoria. 2014 skrev tidningar i Kanada om att en mycket framgångsrik radiopratare anklagades för att ha utsatt kvinnor för hårdhänt sex som de inte sagt ja till. Stryptag ingick. Polley hade själv en gång haft ett obehagligt möte med den utpekade, Jian Ghomeshi. Hon var 16 och han 28. Polley hade inte gått till polisen men berättat för syskonen. Nu, omkring 20 år senare, sa hon till sin syster ”det var tur att jag slapp strypning”.

Ja, du säger det nu för tiden, säger systern, och det är konstigt: ”För han tog strypgrepp. Eller hur?” Sarah Polley blev skakad. Under åren som gått hade hon suddat bort strypgreppet när hon på ett lite tufft sätt då och då dragit historien om när hon råkade ut för ett kändisäckel. Hon har gjort det till en story hon kan leva med, och underhålla andra med.

Hon skärskådar sitt beteende efter övergreppet. Varför har hon senare flera gånger deltagit i hans pratshow, och till och med jamsat med – ”ha, ha” – när han drivit med henne? Polley låter läsaren vara med då hon granskar sina överväganden, förebrår sig själv, försöker att förstå det egna beteendet efteråt. Hon grubblar på vad tigandet och bagatelliserandet kostat henne och vad det kostat om hon gjort annorlunda.

”Run towards the danger” av Sarah Polley.

Hon måste ta ställning till om hon också ska träda fram och anklaga Ghomeshi. Vad anser jurister om det? Hon har berättat en historia i flera år. Nu skulle hon ändra den. Polley borrar ner sig även i juridiken. När anklagelserna mot Ghomeshi hamnade i nyheterna såg sig Polley på Twitter utpekad som ”The woman who stayed silent”. Hennes essä med samma titel är som den saknade pusselbiten i hela metoouppståndelsen.

Skälet till att Polleys och celebriteten Jian Ghomeshis vägar korsats var att hon sedan barnsben var en kändis i Kanada. Hon var barnskådespelare och en roll i den populära tv-serien ”Road to Avonlea” (1990–96) hade gjort henne riktigt berömd. ”Run towards the danger” gör klart att det finns en barnfilmstjärnornas historia att skriva.

Sarah Polley och John Neville i ”Baron Münchausens äventyr”. Foto: Moviestore Collection Ltd/Alamy

I England har Sarah Polleys bok uppmärksammats för vad hon berättar om inspelningen av Monty Python-medlemmen Terry Gilliams ”Baron Münchausens äventyr” (1988). Polley spelade en flicka som blir vän med den för sina rövarhistorier kända baronen (John Neville). Hon var åtta och scener med explosioner och brinnande strukturer, på vilka hon inte var tillräckligt beredd, blev otäcka. En scen i en båt under kanonattack höll på att gå riktigt illa. Då hon flera år senare träffade mannen som skötte specialeffekterna, Richard Conway, grät han och bad om förlåtelse. Men den ansvariga var Gilliam, säger Polley. Han drev på och avbröt inte tagningen när man förlorat kontrollen över explosionerna.

Men den ansvariga var Gilliam, säger Polley. Han drev på och avbröt inte tagningen när man förlorat kontrollen över explosionerna.

Polley har skrivit om detta under årens lopp. Det hedrar Gilliam, säger hon, att han svarat på brev och e-post med frågor och låtit henne publicera korrespondensen. Men han har på ett barnsligt sätt aldrig riktigt fattat att han utsatte Polley och andra för fara, och att hon for illa under inspelningen.

Det är förstås spektakulärt med insidesrapport från en Terry Gilliam-film. Men det är även fängslande när hon berättar om hur hon ser tillbaka på mer städade produktioner. Som vuxen är hon kritisk till ”... Avonlea”-seriens sockrade bild av tidigt 1900-tal på Kanadas lilla Prince Edward Island. Hennes mor dog under seriens gång. I nära anslutning till det får hon göra en scen där hennes rollfigur minns allt hon nu saknar, mammas röst, mammas händer ...

Polley grät floder. Och kunde sedan på många år inte gråta för egen del över sin förlust, det kändes förljuget. Sarah Polley säger att hon i efterhand konstaterat att hon månaderna efter mammas död fick många scener där hon skulle gråta över någon förälders död.

En vuxen skådespelare skulle inte utnyttjas på samma sätt. Det är egentligen, inser man när man läser Polley, alltid etiskt problematiskt att använda barn i film eller på scen. De väljer inte fritt.

Sarah Polley och Kyle Lebine i tv-serien ”Road to Avonlea” Foto: Sullivan Entertainment/Courtesy Everett Collection

Sarah Polleys mamma och pappa ville inte se sig själva som glamourhungriga föräldrar som pressade dottern. Det blev svårt att uppehålla bilden när Polley erbjöds huvudrollen i ”...Avonlea”. Då skulle hon gå miste om rollen hon verkligen såg fram emot, i skolans uppsättning av en pjäs skriven av en av lärarna:

”Men när jag sa 'Men jag vill mycket hellre vara med i 'No big deal' i stället', såg de mig inte i ögonen och min pappa muttrade något om att han inte ville att jag skulle ångra det resten av livet. Kanske hade han rätt. Kanske skulle jag inte bara ha ångrat det utan senare klandrat dem för att de låtit mig välja bort en sådan fantastisk möjlighet.”

Polley ser inte bara barnet utan även föräldrarnas dilemma. När hon rannsakar andra rannsakar hon även sig själv, det är vad som gör ”Run towards the danger” så dynamisk och spännande.

Läs mer om film och andra texter av Mårten Blomkvist.