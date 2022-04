Sårbar Harry Styles cementerar sin status som popstjärna med nya singeln

Popsingel Harry Styles ”As it was” (Sony) Visa mer

Det finns popstjärnor och så finns det popstjärnor. Och så finns Harry Styles. På många sätt är den brittiska tjugoåttaåringen ett unikum; inte bara har han lyckats omvandla sitt förflutna i pojkbandet One Direction till en solokarriär utan motstycke. Han har också lyckats förena generationer, från Tiktokkids till bilåkande fyrtioplussare och uppåt. Få har kunnat undgå hans långkörare ”Watermelon sugar” och dess fleråriga radiorotation.

Låten, som kränger mellan ett soligt sjuttiotal och ett livebejakande nu, har lett till spekulationer bland fansen. Handlar den om droger? Eller kanske... om sex? Vad är den där vattenmelonen som han så gärna vill smaka egentligen en metafor för?

När Harry Styles själv kommenterade ”Watermelon sugar” från scenen i Nashville i höstas, under vad som tycks ha varit ett särskilt fladdrigt mellansnack konstaterade han att den handlade om just sex. Och mer specifikt om den kvinnliga orgasmen. Men tillade han sedan; ”Det är kanske inte helt relevant.”

Att en popartist med ett förflutet som flickidol i den allra bredaste mittfåran tillåter sig att vara så frispråkig känns som en frisk fläkt. Samtidigt utgår en stor del av Harry Styles framgång från att han faktiskt fortsätter att förvåna. Hans låser sig varken till genrer eller konventioner, vilket gör honom rolig och underhållande att följa.

Medan exempelvis Ed Sheerans senaste album ”=” i mångt och mycket blev en elektronisk dikeskörning i sin ettriga jakt på hitlåtar har Styles haft vett att odla och kultivera sina melodier. Till skillnad från Sheeran har han ena handen djupt nere i vinylskivbacken, närmare bestämt i sjuttiotalets Laurel Canyon. Som det inbitna Joni Micthell-fan han är har Harry Styles döpt sitt kommande album till ”Harry's house”, efter en av folksångerskans låtar.

Omslaget till Harry Styles kommande album ”Harry's house” som släpps 19 maj.

När han nu delar med sig av det första smakprovet från sin tredje skiva får gitarrerna stå tillbaka för en kitschigare musikpalett. Där förra fullängdaren ”Fine line” (2019) flörtade med årtiondet som gav oss några av Joni Mitchells finaste skivor, så lånar nya popsingeln ”As it was” från det mer hedonistiska åttiotalet. Och resultatet blir faktiskt riktigt lyckat.

Med hjälp av en pockande, New Ordersk syntslinga och taktfasta trummor målar Styles upp en medryckande, men påfallande sorglig kärleksballad om förlust och en relation på upphällning. Likt i, säg, Suzanne Vegas ”Luka” blir singelns gladlynta ljudbild en kontrast till textens mörker. Titeln ”As it was” ger skildringen en rapportliknande inramning. Som om Styles, med sin mjuka men något jäktade sångröst, vill lägga fram berättelsen om vad som faktiskt hände. Innan han ångrar sig.

Som lyssnare blir man ändå lika förundrad som förvånad när han plötsligt börjar sjunga om sig själv i tredje person i andra versen. Lite som om han ser sig själv utifrån när allting redan gått åt helvete; ”Harry, you're no good alone / Why are you sitting at home on the floor? / What kind of pills are you on?”

Så här sårbar har han aldrig låtit. Det är en smart skildring av att vem som helst kan falla djupt, popstjärna eller ej. Ensam är inte stark, tycks han vilja framhärda. Men utan att fastna i de värsta klyschorna. Det är fullt möjligt att Harry Styles är så trendkänslig att han förstår att popplåstret ”As it was” är precis vad världen behöver efter två år av pandemi.

En låt att både gråta och dansa till.

Men oavsett hans intentioner är det en värdig återkomst.

