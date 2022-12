Såriga textrader tar Eric Gadd tillbaka till toppen

R’n’b Eric Gadd ”Vykort från 2000-talet” (Sojdelius & Sojdelius AB) Visa mer

Nittiotalets soulkung Eric Gadd har famlat kreativt sedan millennieskiftet. På vägen mellan de stora framgångarna och glömskan gjorde han ett avsteg från principen som en gång lett honom till toppen av listorna. Han slutade sätta moderniteten främst, till förmån för folkligheten.

”Vykort från 2000-talet” är hans första album på nio år och en återkomst till samtiden. Projektet är småskaligt, egenproducerat och utgivet på familjebolaget. Ungefär hälften av de 15 spåren har getts ut som singlar under decenniet som gått. Övrigt är nyskrivet, med förankring i hur dagens pop och r’n’b låter. Autotune-funktionen går varm.

I de sköra låtbyggena finns en nerv och hudlöshet som understryks av texter på svenska, rakt skrivna som vore de utdrag ur en sårig sms-konversation. Ett programmerat sväng ramar in falsetten i ”Du vet, life’s not fair”, medan den redan utgivna balladen ”Stay away från mig” sticker ut som en av hans starkaste kompositioner i hela karriären.

I ett retromättat musiklandskap där unga artisters hits ofta bygger på en samplad slinga från innan de var födda piggar någon som gör precis tvärtom verkligen upp. Med ”Vykort från 2000-talet” tar Eric Gadd ett steg tillbaka, mot den nyfikenhet och framåtrörelse som präglade hans ungdom. Resultatet låter som om han äntligen hittat sig själv igen.

Bästa spår: ”Stay away från mig”

Läs mer om musik och våra senaste skivrecensioner