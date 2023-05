Satirisk tv-serie gräver runt i Watergateskandalens kloaker

”White House plumbers” är en miniserie om Watergateskandalen i 5 delar som har svensk premiär på HBO Max den 2 maj.

Serien bygger på offentliga uppgifter och Egil ”Bud” Krogh och Matthew Kroghs bok ”Integrity. Good people, bad choices, and life lessons from The White House” (2016).

Serieskapare: Alex Gregory, Peter Huyck och David Mandel.

Regi: David Mandel

I rollerna: Justin Theroux, Woody Harrelson, Judy Greer, Lena Headey, Domnhall Gleeson, Gary Cole, med flera.