Satiriska Don DeLillo-filmatiseringen ”Vitt brus” fastnar i skallen

Dramakomedi "Vitt brus" Manus & regi: Noah Baumbach I rollerna: Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, May Nivola m fl. Längd: 2 tim 16 min (från 15 år). Språk: engelska. Biopremiär, kommer på Netflix 30/12.

Många har genom åren känt sig kallade att filmatisera Don DeLillos civilisationskritiska 80-talsroman ”Vitt brus”. En vild och maxad mix av akademikersatir, informationsångest, dödskräck, vakuumkänsla, kritik av den västerländska kapitalismen och miljökrishantering. Författaren Emma Cline skrev till och med kortromanen ”White noise” för några år sedan om hur Harvey Weinstein skulle ha velat filma DeLillo för att putsa på sitt skamfilade rykte.

Noah Baumbach, som i själ och hjärta är minimalist, borde egentligen haft liten chans att lyckas. Men det är inte svårt att förstå att ett akademiskt filmbarn av 80-talet som älskar teatrala, sardoniska lakonismer ändå vågade hoppa. Jag är verkligen glad att just han gjorde det. Att han lyfte in den sinnesutvidgande texten med all sin profetiska relevans i samtiden igen på ett så övermodigt men underhållande sätt. ”Vitt brus” andas i samma andfådda takt som romanen, fångar in allt det skruvade och dystopiska men också allt det kärleksfulla.

I centrum av filmen återfinns den stökiga bonusfamiljen Gladney. Pappa Jack (Adam Driver) är en framträdande universitetslärare i ämnet ”Hitlerstudier” (vars skamsna hemlighet är att han inte kan tyska). Mamma Babette (Greta Gerwig) är hans fjärde hustru och ger konstiga kvällskurser till sysslolösa pensionärer. Det är ett varmt, tv-besatt hem, men där alla – mest föräldrarna – brottas med mycket dödsrädsla. Utanför familjen är det Don Cheadles aparta lärarkollega (han undervisar i bilkrascher på film) som får mest tid på duken.

Adam Driver, Greta Gerwig och Don Cheadle i ”Vitt brus”. Foto: WILSON WEBB/NETFLIX © 2022

En lokal miljökatastrof som utlöser ett giftigmoln över familjens lilla stad förändrar allt. Alla måste evakueras men ingen fattar egentligen vad som händer. Nyhetsinformationen är motstridig, liksom exakt hur dödliga de luftburna partiklarna egentligen är...I samma veva upptäcker Jack att hans älskade Babette döljer en mörk och hårt kalkylerad hemlighet bakom sin vänligt disträ persona. Nu ställs även äktenskapet på hårda prov.

”Vitt brus” är extra allt, från Adam Drivers trivselkilon och vikande hårfäste till Greta Gerwigs hårdpermenentade, lockiga peruk som perfekt gestaltar romanens beskrivning av hennes rollfigurs ”betydande hår” – och vidare till många aparta och galna ögonblick. Här finns scener där man skriker av skratt som ett akademiskt battle i en föreläsningssal inför stumma studenter där Adolf Hitler ställs mot Elvis.

Filmiskt är ”Vitt brus” framför allt marinerad i åttiotalsreferenser med Steven Spielberg i högsätet men även Godard spökar i bakgrunden. Särskilt kanske i den sju minuter långa, hysteriskt roligt koreograferade dansscenen på en stormarknad med en specialskriven låt av LCD Soundsystem. En publikfriande, oförglömlig final. Hur mycket jag än önskar att Noah Baumbach ändå lämnar maximalismen efter den här filmen, är den ett generöst spektakel som fastnar i skallen. Inte för evigt kanske, men som gör nuet lite roligare.

Se mer. Tre omistliga Noah Baumbach-filmer: ”Margot at the wedding” (2007) ”Frances ha” (2012), ”The Meyerowitz Stories (New and Selected)” (2017).

