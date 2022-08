Säverman: Äggstanning på linje 18

Den som gör en resa har något att berätta.

Vi hade lämnat Skärmarbrink och fortsatt mot Blåsut när ett ägg kom rullande över golvet i tunnelbanevagnen.

Trodde först att det var en vit liten vattenfylld ballong som barn brukar leka med. Men den skulle inte ha rullat på det sättet utan vält lite hur som helst på vattenfyllda ballongers vis.

Ett riktigt ägg borde gå sönder när det krockade med vad som helst när vagnen krängde.

Men det gick inte sönder, det höll gång på gång. Ägget måste vara kokt. Kokta ägg rullar bättre än okokta eftersom gulan och vitan har koagulerat och inte rör sig innanför skalet.

Ägget rullade i takt med vagnens rörelser in under sätena och in mellan benen om det hade suttit någon med ben just där.

Men det gjorde det inte. Vagnen var nästan tom. De få passagerarna ägnade inte ägget något intresse.

Tåget krängde sedan inte så mycket att ägget fann skäl att ändra läge. Det låg där det låg i sin cirkel och vickade lite hit, lite dit

En man som steg på i Sandsborg flåsade i sommarhettan och öppnade en burk Red Bull som han slukade i ett enda drag.

Ägget fortsatte att flytta sig lite i takt med vagnens krängningar, vaggade hit och dit och fann sedan sin trevnad i en liten cirkel nära den större cirkel som motiveras av vagnens tudelning på mitten så att den ska kunna löpa fritt i kurvorna. Där stannade ägget och låg kvar.

Tåget krängde sedan inte så mycket att ägget fann skäl att ändra läge. Det låg där det låg i sin cirkel och vickade lite hit, lite dit men ville inte vicka vidare utan låg kvar som om det väntade på att bli upptäckt och återbördad av sin ägare. Eller sin höna, om det inte varit kokt.

Men ingen kom. Jag steg av vid Skogskyrkogården och när jag senare återvände och steg på för att komma till stan igen var ägget borta.

Om det nu var samma ägg. Eller samma vagn. Eller ens samma tåg.

Att jag såg efter var illa nog.

