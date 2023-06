Säverman: Hundra års musik och högtalarkrångel

Logga in

Nationaldagen tillbringade jag i Tantolunden på Södermalm, närmare bestämt i Ekermanska malmgården.

Under lövträdens grönska på försommarens vackraste, soligaste dag, lyssnade jag och många med mig på de mer eller mindre taktfasta tonerna från Järnvägsorkesterns blänkande blåsinstrument.

Det föll mig då in att så här, just så här, lät all musik fram till för hundra år sedan.

Blåsinstrument var de enda instrument som hördes vida omkring. Fioler hade inte en chans, än mindre gitarrer och mandoliner.

Trummor ja. Men så ingick också trummor som taktbärande instrument i marschorkestrarna – liksom i mindre ensembler som sextetter och oktetter som underhöll om söndagarna i parkernas paviljonger eller på estrader vid kurorter eller vid glasbruk och andra bruk.

Alla hade de sin blåsorkester. Det hade också många skolor långt fram i tiden.

Vad som hände för hundra år sedan var att elektriciteten – sin tids AI – tog över musiken. Med elektriska grammofoner och högtalare behövdes inte längre några närvarande musiker för att få det att låta.

Musikerna ersattes av radio och grammofon. Allt blev kopia.

Tidigare fanns akustiska grammofoner med stora trattar och begränsat omfång.

Nu kunde musiken ljuda hur högt som helst ur en högtalare. Därmed lät sig människorna nöja.

Och så har det fortsatt. Även på ett annat sätt.

I Tantolunden fortsatte nationaldagen med framträdanden, uppläsningar, föredrag och filmvisning i ett partytält. Och vad händer om inte just det att ljudet krånglar. Inte mycket, men det krånglade.

Ljudet har krånglat i hundra år. Och lika länge har tillkallade och lokala snillen dykt upp och tittat och funderar och slagit sina kloka huvuden ihop och till slut hittat en lösning som lurat ljudet tillbaka – gång på gång på gång.

Alltmedan allt färre musikaliska begåvningar söker sig till althorn, tenorbasun och bastuba som ändå står för den musik som kommer att överleva när allt annat har tystnat.

