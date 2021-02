Säverman: Inget nytt under vintersolen

I det vackra vintervädret hör man hojtarna i färgstarka västar på gatorna. De visslar och ropar på olika språk upp mot taken där balanserande snöskottare räddar oss från att få istappar i huvudet.

För trettio år sedan hängde jag ofta i krokig arm med en påk ut genom sovrumsfönstret på fjärde våningen och slog ned istappar medan portvakten, före detta boxare, stod nere på gatan och hindrade folk från att gå för nära.

Så var det klart och isfritt trodde vi. Men vinter är vinter. Och sol är sol.

En kväll, det var just vid den här tiden på året, började det skvala från vardagsrumstaket hos en granne som också bodde högst upp.

Orsaken visade sig vara solen. På dagen stod den ovanligt stark från en klarblå himmel och smälte snön på taket. När sedan solen försvann frös allt till is. Men i stället för att bilda istappar hade isen rört sig uppåt och in under plåttaket. För varje dag trängde den längre upp under plåten. En dag smälte den och rann över.

Tillkallad plåtslagare konstaterade att smältvattnet även runnit ned och frusit bland tegelstenarna innanför takrännan. Tegelstenarna hade spruckit och låg nu lösa på trekvart och kunde när som helst falla ner i gatan.

Brandkår och polis spärrade av gatan, plockade bort lösa tegelstenar och spände upp ett nät som skulle infånga andra tegelstenar som kunde lossna.

Något liknande har jag inte varit med om sedan dess.

Men varje gång solen tittar fram vid den här årstiden och spänner strålarna i sydligt vettande plåttak tar jag ett steg ut i gatan med mina nyinskaffade broddskor – för att inte göra trängseln värre på akuten i coronatider. Det räcker med arm- och benbrott bland trillade vänner och bekanta.

Har snöröjningen blivit sämre? Att vintern var lika förrädisk för hundra år sedan gjorde man ett nummer av på revyscenen.

– Jag halkade och blev liggande i fjorton dar.

– Så länge – då blev du väl förkyld?

