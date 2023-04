Säverman: Kanske quiz kanske

Logga in

Förr hette det frågesport. Nu säger man quiz. Det kan stavas kviss, men man säger quiz. Ett quiz, flera quiz., många quiz. Världen vimlar av quiz med små lappar med rutor som ska fyllas i, fråga för fråga.

Krogar, pubar, föreningar, klubbar, fester, slutna och öppna sällskap. Alla anordnar quiz med jämna mellanrum.

Häromdagen var det quiz i vår hembygdsgård. Ämnet var Beatles, vilket vi visade oss rätt dåliga på.

Andra var bättre. Men så tillhörde publiken en generation som vuxit upp med Beatlarna, swinging London och Mary Quant, vars namn lät lika lätt och luftigt som klädmodet hon lanserade och som gick ur tiden vid hög ålder i förra veckan.

Själv associerar jag ordet quiz till en låt som hette ”Quizás, quizás” och tillkom cirka femton år före Beatles.

Och så råkade jag höra den fyrtio år senare i en taxi i australiska Melbourne.

Det var en mycket liten taxibil körd av en mycket gammal man i keps. Jag drog adressen tre gånger innan han förstod vart vi skulle.

Han gasade på och skruvade upp radion. Ut strömmade Doris Day med ”Perhaps, perhaps” som ”Quizás, quizás” blev på engelska i det tidiga femtitalet. På svenska skulle den översatt ha blivit ”Kanske, kanske, kanske”, men då det inte stämde med melodin så blev det ”Si si so so sa sa” och sjöngs på sin tid in av Brita Borg.

I taxin i Melbourne var det alltså Doris Day som sjöng.

– Bra musik, sa jag.

– Va? sa gubben.

– Bra musik!

Han skruvade ner apparaten.

– Va? återtog han.

– Skruva upp, sa jag.

Han stängde av radion.

– Är det bra så här? sa han.

– Sätt på radion! sa jag.

– Jaså, sa han och körde vidare.

Så långt ”Quizás, quizás”, som inte har något med quiz att göra förrän den förekommer i ett quiz vilken den förr eller senare kommer att göra.quizs”, som inte har något med quiz att göra förrän den förekommer i ett quiz vilken den förr eller senare kommer att göra.

