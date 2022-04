Säverman: Kultingar och andra kulturyttringar

En vacker dag i påskveckan tog vi Djurgårdsfärjan med barn och barnbarn och fann som förr att djurlivet på Skansen främst består av måsar.

I alla fall bland Bollnästorgets bodar som bildar den mest helgjutna miljön från ett svunnet Sverige utan stenhus och järnväg.

Om sommaren dansas här folkdans från ett lika svunnet Sverige.

En kvinnlig släkting från USA besökte Bollnästorget och skrek till av lycka. Folkdansen liknande inte alls den folkdans hon lärt sig dansa i Amerika för att upprätthålla sitt svenska ursprung. This was the real thing!

Jag hade inte hjärta att säga att vår tids svenskar föredrar den televiserade Allsången i vimlet mellan scenen och restaurang Solliden.

En sommar för sextio år sedan for jag som cykelbud med internpost mellan Solliden och resten av Skansens alla serveringar.

Var morgon kopierade jag dagens lunchmatsedel och levererade kopiorna till Solliden som dåförtiden var en mäkta flott lyxkrog med vita dukar, bugande betjäning och många utsocknes gäster som flugits hit med SAS.

Solliden och SAS hade ungefär samma utstrålning. Strama hovmästare och flygkaptener, svala servitriser och flygvärdinnor.

Detta var nu inget som intresserade barnbarnen. De stannade i stället vid lodjuret som ytterst välvilligt visade sig vid sin stuga.

Sedan stannade de upp vid vildsvinen. Gulligast var raden av randiga kultingar som skuttade omkring på slänten där jag för sextio år sedan rev biljetter om kvällarna och hyrde ut filtar vid utomhusscenen, dåvarande Skansenteatern, där rivjärnet Julia Caesar och kvicksilvret Nils Poppe drog ned stormande applåder under svala sommarkvällar.

Nämnde inte för barnbarnen att dessa randiga gullungar, små som katter, snart förvandlas till kolossala betförsedda bestar som nattetid bökar fram och äter upp den potatis som barnbarnen hjälpt sin mormor att sätta i jorden ute på skärgårdsön.

På en skylt invid vildsvinshägnet står att deras bökande i jorden i alla fall kan tänkas gynna skogen. Den som lever får se och kan hjälpligt gynna jakten genom att förtära en och annan vildsvinspaté.

