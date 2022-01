Säverman: Music up the stairs…

Som att stiga ner i en svunnen värld av trappor, trängsel, tut i trombon och trumpet.

Enda som fattades var tobaksröken.

Annars var publiken i stort sett densamma, kanske rentav identisk med dem som inte rökte men dansade desto mera för sexti år sedan på Gazell, Bobadilla och vad källarklubbarna hette i Gamla stan på gamle kungens tid.

Nu hette haket S:ta Clara vid Lilla Nygatan. Mera krog än klubb. En gammal stentrappa leder ner till en källare varifrån stundom stiger toner som kan föra tanken till den stomp som dufflarna stuffade till i förra seklets förtätade tobaksdimmor.

Just den här kvällen var linjen nästan obruten. I källarvalven spelade Jesses hot four, en kvartett som vid närmare påseende var en sextett med tre blåsare och tre komp under ledning av Jens ”Jesse” Lindgren.

Hottar och hittar från 1920–1950 må kallas antikverade men lyfter som lärkor i källarvalven.

Denne lyckligt begåvade trombonveteran debuterade en gång i de nämnda källarklubbarna och har därefter under ett halvsekel bokstavligen spelat sig jorden runt med storslagna Kustbandet för att på senare år varva ner med mindre band och nu hotkvartetten-sextetten som i källaren på S:ta Clara.

Lite swing, mycket schwung. Hottar och hittar från 1920–1950 må kallas antikverade men lyfter som lärkor i källarvalven.

I dåtidens källare trängdes folk som packade (men påfallande nyktra) sillar. Det förekom nog att en och annan rökte gräs – i alla fall ryktesvis – vilket väckte stor uppmärksamhet och skandal i pressen.

Trettio år senare på 90-talet väckte ungdomliga rejvparties samma uppmärksamhet i ödsligt belägna industrilokaler.

I dag rap. Och för att överbrygga tidsklyftan spelar kvartettsextetten ”(W)rap your troubles in dreams” från 1931.

Tiden går fort. Nyss var det nytt år. Tjugosjutvå. Om ytterligare sexti är vi framme vid 2082. Den som lever får se. Och i bästa fall höra. Om nu inte det som vi hittills kallat musik har strömmat ut för gott.

