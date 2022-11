Säverman: Om Helge Anders är vit blir julen grön

Mitt i det nattliga snöfallet slog åskan ned mellan husen på Södermalm.

Tusen vita flingor lystes upp för en sekund.

Ingen verkade ha vaknat. Det var fortsatt mörkt i alla fönster i huset mitt emot. Mänskan sover bra när det åskar.

Jag satt på min kammare och försökte besvara ett mejl från en ung avlägsen släkting i Amörka som det hette på Tantolundens friluftsteater i förra seklet.

Vederbörandes mormors morfar var tydligen bror till min farfar. I svarsmejlet ville jag beskriva snövädret och trasslade in mig i försöket att förklara talesättet Anders braskar, julen slaskar. Anders är inte samme Anders här som over there.

Den Helige Anders fanns möjligen före Gustav Vasa men där borta heter han St Andrew och har sin dag den 13 november medan vår Anders har namnsdag den 30 november.

Jag chansade på att översätta ordagrant till Anders brashes christmas slushes, vilket var uppåt väggarna fel eftersom verbet slaskar inte finns på engelska, där finns bara slask (slush). Hittade sedan ett bra förslag I ett gammalt lexikon:

Saint Andrew's day white, Christmas green.

Bussarna hade vid det laget börjat rulla och strök som väldiga vålnader förbi nedanför fönstret I den snö som ännu föll och föll och föll.

Nästa morgon utfärdades på radion oranga varningar vilket som vanligt gjorde mig nervös inför att tvingas se ordet stavat som orangea varningar. Som Systemets orangea viner. Sån stavning ger mig allergiska besvär. Kan inte oranga stavas som det låter när fejk kan det (men inte njos). Varför kallas inte orangea varningar för brandgula varningar – eller apelsinfärgade?

Steg ut i modden och stötte ihop med en kontrollör som kollade grundvattenståndet inför nya tunnelbanebygget. Han öppnade en lucka i gatan och stack ned ett måttband i ett rör.

Efter en stund pep måttbandet till. Grundvattnet befann sig på 9,45 meters djup och kräver gudskelov inga oranga varningar.

