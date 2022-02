Säverman: Om kragar och kravatter

I veckan fäste jag mig främst vid ordet avkraga.

Man ser framför sig kaplaner försiktigt knäppa kragen av biskopen och så står han där med sin tvättade hals.

Påkragad, ikragad, avkragad.

I förrförra seklet var kragar lösa liksom manschetter. De fästes vid en skjorta eller linne med krag- och manschettknappar som gärna tappades och försvann under sängen eller kommoden, omöjliga att hitta.

Kragen kunde också fästas vid ett såkallat söndagsblad, ett vitt stycke stärkt bomullstyg som täckte det kala bröstet mellan kavajslagen och kunde passera som skjorta.

För hundra år sedan var karlar klädda i krage – utom kroppsarbetare som inte bar kravatt. Kravatt bar alla vid bröllop, begravning och på krogen före den 1 oktober 1955.

Det kallades slipstvång men var i själva verket kragtvång, lyss sångaren Harry Brandelius på en inspelning från 1947:

Att ta ned månen och ge sin böna det kan vi alla

Den bagatellen är för en sjöman just ingenting

Men utan krage gå in på krogen i Uddevalla

Är mycket värre än ta sig ut från Sing Sing.

När jag kom till London 1961 fanns tvättinrättningar på varje järnvägsstation i staden.

Dessa sysslade framför allt med att tvätta kragar.

London var på den tiden en lortig stad, ofta inpyrd i dimma, så kallad London fog, som i kraft av miljoner koleldade kakelugnar, spisar, industrier, lokomotiv och verkstäder satte spår överallt, inte minst på kragar.

Därför dessa tvätterier där gentlemen of the City lämnade in sina solkiga kragar och fick nytvättade, stärkta och strukna i utbyte.

Tjugo år senare i Wien hade mitt bagage kommit på avvägar. Jag köpte en skjorta i en urgammal butik där en urgammal dam tog betalt i en hög pulpet.

Skjortan hade krage samt en lös reservkrage som skulle ersätta den fasta kragen när denna blivit solkig och behövde bytas ut.

Blomman prästkrage ser ut som forna dagars svenska prästkragar, eller pilkragar, som nu återfinns i Danmark och stundom i Norge. Den svenska tvåflikiga prästkragen kallas i sin tur elvan.

Vad i övrigt rör kyrklig avkragning har jag som utomstående ingen åsikt om.

