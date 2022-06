Säverman: Passiv passanpassning

Att läsa Sannas onsdagskåseri om hennes vedermödor i jakten på pass fick mig att skämmas.

Själv har jag sedan länge en tid hos passpolisen i slutet av september och ägnar ibland en förströdd tanke på om jag vill resa bort eller inte.

Har rest alldeles tillräckligt, tänkte jag när vi, frun och jag, letade efter ett försvunnet byxtyg i ett takskåp och fick ett fång resväskor över oss, samtliga av den stenhårda typen från 1993 med små dumma hjul och nyckellås i båda ändar kombinerat med kombinationslås.

De fiffigt oglömbara kombinationerna var förstås bortglömda.

Till de andra låsen saknades nycklar vilket gav oss tillfälle att vända uppochned på ett antal skrin och skålar där vi sparat nycklar och dylikt bra-att-ha sedan långt ner i förra seklet.

Samt ett gammalt hundskattemärke från 1952, nr 5671.

Därtill ett stort antal nyckelringar som ger mig anledning upplysa om att man inte får in nyckelknippor på ring i en sån där ny brevlåda som sitter ihop med andra brevlådor på en vägg innanför porten. Bra att veta om man behöver samla in utlånade nyckelknippor. De kommer inte in i springan. Den släpper bara in brev från kreditföretag, fordringsägare, skatteverket, polisen, mäklare och välgörenhetsorganisationer.

Få ting är så tomma, bullriga och smärtsamma att få i huvudet som gamla resväskor. Inte inbjuder de till resa heller.

Packa upp har man gjort så det räcker. Packa ihop också, det vill säga försöka packa ihop allt som nyss var så lätt att packa upp.

Under en tid som resereporter på denna tidning glömde jag alltid morgonrocken på en hängare på insidan av badrumsdörren och upptäckte det inte förrän väskan var packad, lättstängd och klar – eftersom jag hade glömt morgonrocken.

På film reser huvudpersonen alltid med en lätt liten väska och har ändå med sig tre kostymbyten, smoking, hattar, sju par skor och i lämpliga fall även frack.

Något jag kommer sakna med mitt nya pass och som jag saknat sedan 1960-talet är utländska passkontrollanter som med återhållen irritation söker stava sig igenom den svenska passutfärdaren: Överståthållarämbetet…

